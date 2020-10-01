Бабине літо не здається: погода готує українцям сюрпризи

Погода в Україні в жовтні готує після похолодання та дощів знову сонячні дні та потепління вже в ці вихідні, а потім вся перша половина місяця ознаменується температурними перепадами аж до +31 градуса. У різних регіонах синоптична ситуація очікується різна, але ближче до Покрови практично скрізь температура стане демонструвати однакову динаміку - рух вниз.

Згідно з прогнозом погоди з 1 по 15 жовтня, який дали синоптики Meteoprog, дощі з грозами вщухнуть до кінця тижня, а далі сильні проливні зливи малоймовірні.

Яка погода очікується в найближчі 2 тижні в різних куточках України

У Києві з 1 по 4 жовтня дощитиме, можливі навіть грози, а похмура погода буде переважати протягом всієї першої половини місяця. Стовпчики термометрів покажуть стрімкий стрибок вгору в найближчі вихідні та у понеділок (до +24 градусів вдень), і після невеликого "просідання" знову піднімуться до цього значення вже 8-го числа. А ось різке похолодання очікується з 12 по 13 числа, коли температура впаде від +21 до +12 градусів.

У Львові синоптична ситуація буде схожа зі столичною - температурна "крива" підніметься вгору з +12 до +24 градусів з четверга до неділі, а потім після незначних коливань вже 11-13 жовтня "впаде" з +20 до +12 градусів. Всю першу половину жовтня львів'янам бажано не розлучатися з парасольками через регулярні дощі (єдиним сухим днем буде 11-е число).

Жителів Харкова погода здивує стрімким похолоданням з 12 жовтня, коли стовпчики термометрів понесуться вниз від +22 градусів до +9 градусів вже 15-го. Найспекотнішим днем має стати субота 10 жовтня (+27 градусів). Мінлива хмарність очікуються мало не щодня, а опади прогнозуються від невеликих до цілком сильних дощів 3-4 жовтня та 13-14 жовтня.

В Одесі сонячні дні до 15 жовтня не очікуються - переважно буде хмарно, похмуро та дощитиме. Найтеплішими днями стануть 3 і 7 жовтня (+24 градусів). Жителів Південної Пальміри погода "балуватиме" цілком рівною температурною динамікою без стрибків: протягом першої половини місяця температура буде коливатися близько +20 градусів, а найпрохолоднішим днем стане 13-е число (+17 градусів) у денний час.

В Чернігові перша декада жовтня обіцяє цілком "комфортну" температуру в межах +16... +22 градуси в денний час, а от з 11-го числа очікується похолодання, і за кілька днів градус опуститься до +9. Перші два тижні жовтня стануть переважно похмурими та дощовими. Можливі грози 3-4 і 6-7 жовтня. Вітер буде досить слабким.

У Дніпрі пік "спеки" очікується 9 жовтня, коли термометри здивують відміткою +30 градусів. А взагалі температура буде підійматися та опускатися до і після цього числа досить рівно і без різких стрибків, дійшовши 15 жовтня до +14 градусів вдень. В обласному центрі дощі пройдуть 13-14 жовтня, а в решту часу буде цілком сонячно, хіба що іноді хмари приховають світило.

В Ужгороді перша половина жовтня буде супроводжуватися температурними перепадами вгору і вниз, і найзначнішим спадом стане період з 11 по 13 числа (від +22 до +11 градусів). Температурний максимум до +23 градусів розтягнеться на кілька днів з 3 по 5 числа і ще з'явиться 8-го. На Закарпатті у перші дні жовтня очікуються грозові дощі, після чого опади вщухнуть і далі буде домінувати похмура погода з рідкісним сонцем.

В Луганську другий місяць осені поверне спочатку "бабине літо" з теплом у +22... +28 градусів, а потім схаменеться і почне "загартовувати" жителів тимчасово окупованого обласного центру перепадом 13-15 жовтня від +24 до +10 градусів у денний час. Опади у вигляді дощу прогнозуються саме на свято Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня, а в інший час буде просто похмуро чи малохмарно.

У Херсоні з 1 по 15 жовтня будуть і дощі з грозами, і температурні скачки. Спека до +31 градуса прогнозується 8 і 9 жовтня, а перед цим стовпчики термометрів встигнуть і "злетіти" вгору з 7-го числа з +22 градуси, та "покотитися" вниз до +17 вже 13-го числа. Всю першу половину жовтня дощова і похмура погода чергуватиметься з сонячною та ясною.

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть перші заморозки.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі заявили про те, що в Україні кардинально зміниться клімат, і про сувору зиму доведеться забути.