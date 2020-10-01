Бабье лето не сдается: погода готовит украинцам сюрпризы

Погода в Украине в октябре готовит после похолодания и дождей снова солнечные дни и потепление уже в эти выходные, а затем вся первая половина месяца ознаменуется температурными скачками вплоть до +31 градуса. В разных регионах синоптическая ситуация ожидается разная, но ближе к Покрову практически везде температура станет демонстрировать одинаковую динамику - движение вниз.

Согласно прогнозу погоды с 1 по 15 октября, который дали синоптики Meteoprog, дожди с грозами стихнут к концу недели, а далее сильные проливные ливни маловероятны.

Какая погода ожидается в ближайшие 2 недели в разных уголках Украины

В Киеве с 1 по 4 октября будет дождливо, вероятны даже грозы, а пасмурная погода будет преобладать в течение всей первой половины месяца. Столбики термометров продемонстрируют стремительный скачок вверх в ближайшие выходные и в понедельник (до +24 градусов днем), и после небольшого "проседания" снова поднимутся до этого значения уже 8-го числа. А вот резкое похолодание ожидается с 12 по 13 числа, когда температура упадет с +21 до +12 градусов.

Во Львове синоптическая ситуация будет схожа со столичной - температурная "кривая" поднимется вверх с +12 до +24 градусов с четверга до воскресенья, а затем после незначительных колебаний уже 11-13 октября "упадет" с +20 до +12 градусов. Всю первую половину октября львовянам желательно не расставаться с зонтиками из-за регулярных дождей (единственным сухим днем будет 11-е число).

Жителей Харькова погода удивит стремительным похолоданием с 12 октября, когда столбики термометров понесутся вниз с +22 градусов до +9 градусов уже 15-го. Самым жарким днем должна стать суббота 10 октября (+27 градусов). Переменная облачность ожидаются чуть ли не ежедневно, а осадки прогнозируются от небольших до вполне сильных дождей 3-4 октября и 13-14 октября.

В Одессе солнечные дни до 15 октября не ожидаются - преимущественно будет облачно, пасмурно и дождливо. Самыми теплыми днями станут 3 и 7 октября (+24 градусов). Жителей Южной Пальмиры погода будет "баловать" вполне ровной температурной динамикой без скачков: в течение первой половины месяца температура будет варьироваться около +20 градусов, а самым прохладным днем окажется 13-е число (+17 градусов) в дневное время.

В Чернигове первая декада октября сулит вполне "комфортную" температуру в пределах +16... +22 градуса в дневное время, а вот с 11-го числа ожидается похолодание, и за несколько дней градус опустится до +9. Первые две недели октября станут преимущественно пасмурными и дождливыми. Вероятны грозы 3-4 и 6-7 октября. Ветер будет довольно слабым.

В Днепре пик "жары" ожидается 9 октября, когда термометры удивят отметкой +30 градусов. А вообще температура будет подниматься и опускаться до и после этого числа довольно ровно и без резких скачков, дойдя 15 октября до +14 градусов днем. В областном центре дожди пройдут 13-14 октября, а в остальное время будет вполне солнечно, разве что иногда облака скроют светило.

В Ужгороде первая половина октября будет сопровождаться температурными перепадами вверх и вниз, и самым значительным спадом станет период с 11 по 13 числа (от +22 до +11 градусов). Температурный максимум в +23 градусов растянется на несколько дней с 3 по 5 числа и еще появится 8-го. На Закарпатье в первые дни октября ожидаются грозовые дожди, после чего осадки стихнут и дальше будет доминировать пасмурная погода с редким солнцем.

В Луганске второй месяц осени вернет сначала "бабье лето" с теплом в +22... +28 градусов, а затем опомнится и начнет "закалять" жителей временно оккупированного областного центра перепадом 13-15 октября от +24 до +10 градусов в дневное время. Осадки в виде дождя прогнозируются как раз на праздник Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, а в остальное время будет просто пасмурно или малооблачно.

В Херсоне с 1 по 15 октября будут и дожди с грозами, и температурные скачки. Жара до +31 градуса прогнозируется 8 и 9 октября, а перед этим столбики термометров успеют и "взвиться" вверх с 7-го числа с +22 градуса, и "покатиться" вниз до +17 уже 13-го числа. Всю первую половину октября дождливая и пасмурная погода будет чередоваться с солнечной и ясной.

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут первые заморозки.

Напомним, что в Укргидрометцентре заявили о том, что в Украине кардинально изменится климат, и о суровой зиме придется забыть.