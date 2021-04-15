Вагітна дружина Віктора Павліка показала фото на відпочинку: такі щасливі
Фото: Віктор Павлік з дружиною (instagram.com/repyahovakate)
Вагітна дружина українського музиканта Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася з фоловерами сімейним фото з прогулянки на березі Дніпра.
Нові знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фотографіях щаслива пара гуляє в хмарну погоду і тримаються за руки.
Віктор Павлик із дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Думала емоції сьогодні закінчилися. Йду відпочивати і хочу сказати, що дуже люблю чоловіка, наше місто і життя", - написала Катерина.
Користувачі мережі також прокоментували фото.
- Ви дуже красиві. Катюша, а ви чарівна;
- Такі щасливі. Нехай так буде завжди;
- Ого, клас, які круті;
- Я завжди дивуюся, як у вас так багато мудрості і спокою. Мені ще вчитися і вчитися. Нехай ваше щастя триває дуже довго, легких пологів і здоров'я;
- Такі щирі, всім завидним на зло;
- "У твоїй руці моя рука..." Стільки тепла...
- Чудові;
- Гарна, позитивна пара. Будьте завжди щасливими і закоханими одне в одного!
- Дуже красива і щаслива сім'я;
- Фото просто бомба;
- Дуже мило і надихає;
- Катюша, ви така сонячна.
Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павліка розповіла про страшну сцену в готелі Єгипту.
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