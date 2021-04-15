Беременная жена Виктора Павлика показала фото на отдыхе: такие счастливые
Фото: Виктор Павлик с женой (instagram.com/repyahovakate)
Беременная супруга украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками семейным фото с прогулки на берегу Днепра.
Новые снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фотографиях счастливая пара гуляет в облачную погоду и держаться за руки.
Виктор Павлик с женой (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Думала эмоции на сегодняшний день закончились. Иду отдыхать и хочу сказать, что очень люблю мужа, наш город и жизнь", - написала Екатерина.
Пользователи сети также прокомментировали фото.
- Красивые вы очень. Катюша, а вы волшебная;
- Такие счастливые. Пусть так будет всегда;
- Ого, класс, какие крутые;
- Я всегда поражаюсь как в вас так много мудрости и спокойствия. Мне этому еще учиться и учиться. Пусть ваше счастье длится очень долго, легких родов и здоровья;
- Такие искренние, всем завидным назло;
- "В твоей руке - моя рука..." Столько тепла...
- Замечательные;
- Красивая, позитивная пара. Будьте всегда такими счастливыми и влюблёнными друг в друга!
- Очень красивая и счастливая семья;
- Фото просто бомба;
- Очень мило и вдохновляет;
- Катюша, вы такая солнечная.
Напомним, беременная жена Виктора Павлика рассказала о жуткой сцене в отеле Египта.
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