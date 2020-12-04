Вона невтішна: королева Єлизавета II втратила улюбленого собаку

Єлизавета II дуже засмучена. Британська королева незадовго до Різдва втратила улюблену собаку. Її улюбленець Вулкан помер. Йому було 13 років, і він користувався особливою любов'ю у британської королеви. Причина смерті тварини поки не повідомляється.

Як повідомляє таблоїд Daily Mail, пес помер у Віндзорському замку, де зараз проживають на самоізоляції Єлизавета і її чоловік принц Філіп.

Зазначимо, що Вулкана взяли під палац у 2007 році, з тих пір він був постійним компаньйоном для Її Високості. Від зграї собак, які жили при дворі, залишився тільки один пес по кличці Кенді.

Британська королева з собаками (фото: ru.hellomagazine.com)

Єлизавета II - любителька собак. Перший коргі був подарований тоді ще принцесі в 1944 році батьком. Велика частина вихованців, які надалі жили в палаці, - нащадки цієї собаки. При дворі Єлизавети II жили в цілому більше 30 коргі.

В якийсь момент королева вивела нову породу - доргі. Це сталося після того, як одна з її коргі закрутила роман з таксою Піпкін принцеси Маргарет. Так народилися собаки по кличці Вулкан і Кенді.

До речі, собакам королеви було дозволено все. Вони могли бути присутніми на офіційних зустрічах та прийомах.

Як ми писали раніше, Єлизавета II відмовляється від традиційного святкування Різдва.

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