Більше зелені, менше фруктів: нутриціолог розповіла, як харчуватися при набряках
Питання, які продукти викликають набряки - і від чого відмовитися в харчуванні, щоб цю проблему вирішити, хвилює багатьох, особливо влітку.
Нутриціолог Катерина Лях розповіла у своєму блозі в Instagram про основні особливості харчування при вже виникли набряках.
Правила харчування при набряках
1. Прибираємо цукор, глютен і молочні продукти.
Так, так, тут нічого нового, все - як завжди. Цукор, глютен і молочка найбільше сприяють появі набряків. Коли я кажу "цукор", я маю на увазі весь цукор, і явний, і прихований, в тому числі, доданий в овочі, консерви та інше. А також тростинний цукор і кокосовий.
Міняємо харчування - отримуємо результат (фото: pexels.com)
2. Менше вуглеводів.
Тут мова саме про прості (швидкі) вуглеводи. Надлишок вуглеводів - дорівнює набряки. Перше, що знижується на низьковуглеводному харчуванні, - це набряки.
Але не все так просто, бувають і нюанси, все залежить від причин цих набряків, звичайно.
3. Акуратно з сіллю.
Тут я б сказала, що просто потрібно вибирати якісну сіль, нерафіновану. Звичайну, кухонну, - в сміття.
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Чим більше зелені - тим краще (фото: pexels.com)
4. Прибираємо всю сміттєву їжу: сосиски, напівфабрикати та все таке інше.
5. Вживаємо зелень, багато зелені.
6. Не захоплюємося фруктами, а ось ягоди - непогано.
7. Помилка при набряках - перестати пити воду! Воду пити треба, часто набряки якраз з'являються в разі зневоднення.
8. Прибираємо каву, хоча б на час, і дивимося, як це вплинуло на проблему.
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