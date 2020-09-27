Будьте готові до труднощів і кохання: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 28 вересня по 4 жовтня

Гороскоп на початок жовтня 2020 року свідчить, що період буде складним і насиченим. Частина представників зодіакального сузір'я зможуть розв'язати свої проблеми з фінансами, частина постане перед труднощами у справах. Деяким зірки обіцяють раптовий підйом в любовних і романтичних стосунках.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 28 вересня по 4 жовтня. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Найважливішою темою цього тижня стане любов. Овнам можна сміливо знайомитися, починати відносини, переводити на новий рівень ті, що вже є. Вдалими стануть зізнання в коханні, знайомство з батьками, переїзди, спільний шопінг і подорожі. Будьте сміливими та цілеспрямованими, готуйтеся до несподіваних поворотів. На роботі та в бізнесі буде нестабільно, але цікаво.

Телець

Постарайтеся розраховувати тільки на себе, особливо 28-29 вересня та 4 жовтня. У ці дні може статися багато важливих ситуацій. Тельцям рекомендується мужньо пройти крізь усі перешкоди та знайти силу, навчитися чогось нового. Застосовуйте позитивне мислення, воно допоможе притягнути бажане і досягти поставлених завдань. До яскравих і веселих Тельців успіх прийде через знайомства і зв'язки. Не ризикуйте.

Близнюки

Не піддавайтеся спонуканням людей про істини, це небезпечний шлях і призведе до безвиході. Ідіть своєю дорогою і тверезо оцінюйте навколишній світ, робіть так, як велить серце. У перших числах жовтня приділіть увагу своєму здоров'ю, через те, що дрібні негаразди можуть вибити вас з колії та порушити внутрішній баланс. Постарайтеся менше нервувати, займайтеся спортом і ведіть активний спосіб життя.

Рак

Найсприятливішими днями на цьому тижні стануть 2, 3 та 4 жовтня. Ви зможете багато чого добитися, і удача буде супроводжувати у всіх аспектах життя. Ви отримаєте великий запас сил і енергії, щоб подолати будь-які труднощі. На початку тижня звертайтеся за допомогою до друзям, родичам і колегам. Не йдіть в себе і не відгороджуйтеся від інших людей, навіть якщо дуже захочеться це зробити.

Лев

Постарайтеся налагодити свій режим дня і суворо його дотримуватися, щоб відновити своє біополе. Займіться фізичними навантаженнями та більше рухайтеся. Вдалий період, щоб позбутися старих і шкідливих звичок і знайти нові, корисні. Удача буде на боці Львів у всіх сферах життя, особливо пощастить тим, чия робота пов'язана з постійним спілкуванням.

Діва

Очікується дуже динамічний період, але не намагайтеся всидіти одразу на двох стільцях і гнатися за двома зайцями. В режимі багатозадачності постарайтеся знайти час для відпочинку, інакше втратите енергію, сили та контроль над ситуацією. На вихідних змініть обстановку, провідайте батьків, родичів. Щоб зняти стрес, вирушайте на шопінг, поновіть гардероб або займіться улюбленим хобі.

Терези

Постарайтеся найближчі дні провести у стані легкості та оптимізму, не зациклюйтеся на минулому, образах, не намагайтеся нікому мстити. Для вас важливо зараз пробачити кривдникам і знайти компроміс. Для кар'єристів тиждень буде складним, але є шанс просунутися по службі або отримати надбавку до зарплати. Візьміть на себе відповідальність не тільки за перемоги, але і за промахи. На вихідних постарайтеся відпочити та відновити сили та енергію.

Скорпіон

Понеділок і субота будуть несприятливими та небезпечними, будьте обережні. Важливим стане на цьому тижні спілкування з родичами. Постарайтеся налагодити зв'язок з друзями й тими, кого ви незаслужено образили. У важких ситуаціях можете попросити про допомогу своїх близьких. Уникайте конфліктів і сварок на вихідних. Навчіться згладжувати гострі кути.

Стрілець

Знайдіть своє джерело енергії та позитивних емоцій. Вам буде складно зберігати працездатність і гарний настрій весь тиждень, постарайтеся більше відпочивати. Перша половина тижня підходить для інтелектуальної роботи, вивчення мов та отримання нових знань. Від далеких поїздок постарайтеся утриматися. З 1 по 4 жовтня можливі приємні зустрічі та знайомства. Наприкінці тижня родичам може знадобитися ваша допомога.

Козоріг

Сфера відносин і любові вийдуть на перший план, оскільки можливі гострі моменти, прояви ревнощів. Постарайтеся не провокувати близьку людину, будьте лояльними, відкритими та готовими до діалогу. Самотні Козероги можуть розраховувати на нові знайомства. В роботі будуть вдалими будь-які починання, проявіть ініціативу, впевненість і оптимізм. Ваш ентузіазм буде оцінений гідно колегами та начальством.

Водолій

Зверніть увагу на сферу фінансів, через те, що зірки та планети будуть не завжди в хорошому настрої. Слідуйте за своїм планом, будьте гранично обережними та обачними. Не беріть кредити та не робіть великих покупок. Удача буде на боці тих Водоліїв, які відповідально ставляться до доручень і тим, хто не звик чекати біля моря погоди. Тиждень буде динамічним і не варто ризикувати пускати справи на самоплив, це призведе до проблем.

Риби

Проявіть максимальну активність і будьте готові до вирішення будь-яких завдань, не покладайтеся на волю випадку. Понеділок зарядить позитивом на весь тиждень і буде дуже сприятливим. Постарайтеся не перевтомлюватися і нормально висипатися. Удачу приверне самостійність, не залучайте в якості помічників сторонніх людей. Уникайте недоброзичливців і тих людей, з якими спілкування не завжди проходить гладко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким загрожує чорна смуга в кінці вересня.

А також розповідали про те, кому астрологи обіцяють кардинальні зміни в коханні наприкінці жовтня.