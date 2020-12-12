Будьте уважні і обережні: гороскоп для всіх жінок з 14 по 20 грудня

Гороскоп на середину грудня говорить про те, що всіх представників зодіакального сузір'я очікує складний і досить напружений період. Очікується багато клопоту, дрібних негараздів, конфлікти та з'ясування відносин.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 14 по 20 грудня, і дали поради про те, як обійти всі перешкоди на шляху. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Найближчий тиждень буде насиченим, і енергія битиме через край. Її потрібно пустити в мирне річище, наприклад, зайнятися зміною іміджу або облаштуванням будинку. Якщо не випустити енергетику на щось позитивне, то вона може перерости в агресію. Удача чекає тих Овнів, які вміють мислити в позитивному ключі.

Жінка-Телець

Впоратися з усіма складними питаннями на цьому тижні допоможе позитивний настрій і віра у власні сили. Астрологи радять вірити в хороше, щоб тимчасові труднощі не стали непотрібним бар'єром. Подбайте про власний імідж, вам варто приділити увагу новій зачісці або оновити свій гардероб.

Жінка-Близнюки

Приділіть пильну увагу розв'язанню ділових питань. Енергетика зірок і планет буде сприятливою, і початок тижня буде сприяти залученню матеріального добробуту. Ближче до вихідних ви зможете пожинати плоди вашого успіху. Проведіть час з близькими та зарядіться від них позитивом і хорошим настроєм.

Жінка-Рак

З 14 по 20 грудня ви зможете подолати будь-які труднощі та розв'язати складні питання. Для цього потрібно небагато – повірити у власні сили та перестати занижувати власні переваги. Почніть тиждень з правильних думок про свою самооцінку, зарядитесь позитивною енергією. Тільки такий настрій допоможе впоратися з будь-якими завданнями.

Жінка-Лев

Середина грудня дасть Левицям прилив сил і можливість не тільки виконати всі справи вчасно, але і почати щось нове і цікаве. Можливі раптові поїздки, цікаві знайомства, несподівані пропозиції, які принесуть у майбутньому дохід. Прислухайтеся до інтуїції, вона допоможе не упустити можливості.

Жінка-Діва

Тиждень буде дуже активним, насичений подіями та зустрічами. Можливе спілкування з людьми, з якими зв'язок вже давно обірвався. Не виключено, що буде відновлено контакт з кимось із колишніх коханих. Діви знайдуть в собі нові здібності, які дадуть поштовх для просування в новій сфері, а також принесуть задоволення і достаток.

Жінка-Терези

Проявіть активність найближчими днями, щоб не втратити ті подарунки, які вам приготувала доля. Планети та зірки вас будуть підштовхувати до змін, не варто чинити опір. Протягом тижня вам будуть надходити цікаві пропозиції, але вибирати потрібно тільки найбільш значущі з них.

Жінка-Скорпіон

Досягти успіхів на цьому тижні Скорпіонам буде складно, оскільки їм заважає невпевненість і нав'язане почуття страху або тривожності. Астрологи рекомендують почати понеділок з формування правильного мислення, яке допоможе впоратися з нав'язливими думками та позбавить від сумнівів. Ключ від успіху знаходиться виключно у ваших руках.

Жінка-Стрілець

Графік на цьому тижні буде дуже напружений, справ буде більше звичайного. Проте Стрільці будуть справлятися з навантаженням, особливо, якщо будуть слідувати чіткому плану, вчасно відпочивати та набиратися сил для того, щоб здійснити все задумане.

Жінка-Козоріг

Відмовтеся від помисливості та причіпок, це істотно полегшить вам життя в діловій сфері та особистих відносинах. Оточенню ваша думка буде важлива, але висловлювати її варто без агресії та тиску. З'явиться можливість виправити своє матеріальне становище, але для цього Козерогам потрібно буде показати себе з кращого боку і завоювати авторитет.

Жінка-Водолій

Вас почне тягнути до дому найближчими днями й варто приділити більше часу домашнім обов'язкам. Прикраса житла до новорічних свят дозволить вам відпочити та зарядитися хорошим настроєм. А вечірні посиденьки з рідними допоможуть відновити гармонію, налагодити довірчі відносини.

Жінка-Риби

Не відкладайте розв'язання серйозних питань на безвік і постарайтеся все робити оперативно. Енергетика зірок і планет на цьому тижні буде сприятливою, сміливо беріться за найскладніші справи, що допоможуть в новому році почати новий етап свого життя і проблеми року, що минає, перестануть вас тягнути вниз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала знаки Зодіаку, для яких 2021 році стане білою смугою.

А також розповідали про те, які знаки Зодіаку зможуть виправити своє матеріальне становище в грудні.