Відомий астролог назвала знаки Зодіаку, для яких рік Бика буде білою смугою

Гороскоп на 2021 рік Білого Металевого Бика обіцяє деяким знакам Зодіаку дуже везучі періоди, в які вони зможуть реалізувати свої грандіозні задуми і здійснити заповітні мрії.

Астролог Василіса Володіна склала прогноз і назвала п'ять знаків Зодіаку, для яких 2021-й може стати білою смугою, що складається з удачі, везіння і приємних подарунків Фортуни. Про це пише NTR.

Телець

У Тельців вийде поєднати приємне і корисне. Пощастить у особистих відносинах і очікується кар'єрне зростання. Сама Фортуна буде повністю на вашій стороні, особливо якщо ви постараєтеся і прикладіть для цього хоч якісь зусилля.

Близнюки

На початку 2021 року Близнюкам доведеться розібратися зі справами, що залишилися з попереднього року. І хоча роботи буде багато і навіть дуже багато, нагорода буде відповідна. Можливо навіть підвищення по службі або непогана грошова премія.

Лев

Для Лева на початку року буде багато сил і енергії. У вас буде дуже багато планів, а також роботи. З часом вам доведеться трохи зменшити оберти, але тільки не зупинитися. На роботі вам доведеться налагодити відносини з колегами та керівництвом.

Стрілець

Початок року обіцяє бути спокійним і розміреним для Стрільців. Можна буде спокійно відпочити у відпустці, приділяти більше часу рідним. В кінці року роботи додасться, але Стрільцю це тільки надасть завзяття.

Водолій

Для Водоліїв рік Бика буде дуже вдалим. І хоча вам доведеться багато працювати, це окупитися підвищенням по кар'єрних сходах і збільшенням зарплати. А ось отримати нову посаду будьте готові не раніше літа. Якщо ж ви вирішили змінити роботу, цей крок краще ретельно обміркувати.

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