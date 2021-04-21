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Для швидкого обміну речовин: нутриціолог назвала один незамінний засіб

Автор: Тетяна Турчанікова

Фітотерапія чудово підсилює лікувальну дію харчування. Без знань с фітотерапії освіта комплементарного гормонального терапевта було б неповним.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Фахівець з функціонального харчування назвала одна рослину, яку можна використовувати, щоб підтримати швидкий обмін речовин.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

"Це... ашваганда. Вона стимулює прискорення обміну речовин (а саме - виробництво гормонів Т4 і Т3).⠀

А також:

  • знижує підвищений тиск
  • позбавляє від болючих скорочень матки, кишечника і бронхів
  • має протизапальний ефект
  • усуває прискорене серцебиття
  • сприяє балансу гормонів стресу
  • знижує інтенсивність панічних атак", - розповіла нутриціолог.

Вона додала, що також ашваганда застосовується для профілактики ракових захворювань і навіть знижує негативні наслідки від хіміотерапії.

"У цьому випадку ми ні в якому разі не застосовуємо ашваганду під час хіміотерапії, а тільки до і через кілька тижнів після неї", - попередила Катерина.⠀

Багато хто плутається, додала Катерина, як ашваганда діє на кортизол? Знижує або підвищує?

"Відповідь проста: так як ашваганда є адаптогеном, то вона його... регулює. Тобто, підвищує знижений і знижує підвищений. Тим не менше, в порівнянні з тією ж родіолою рожевою, яка теж сприяє регулюванню кортизолу, ашваганда володіє стимулюючою дією і її не слід застосовувати при низьких рівнях ТТГ або високих рівнях Т3", - підсумувала Йенсен.

Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чому вага може зупинитися прямо посеред дієти.

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