Для швидкого обміну речовин: нутриціолог назвала один незамінний засіб

Фахівець з функціонального харчування назвала одна рослину, яку можна використовувати, щоб підтримати швидкий обмін речовин.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

"Це... ашваганда. Вона стимулює прискорення обміну речовин (а саме - виробництво гормонів Т4 і Т3).⠀

А також:

знижує підвищений тиск

позбавляє від болючих скорочень матки, кишечника і бронхів

має протизапальний ефект

усуває прискорене серцебиття

сприяє балансу гормонів стресу

знижує інтенсивність панічних атак", - розповіла нутриціолог.

Вона додала, що також ашваганда застосовується для профілактики ракових захворювань і навіть знижує негативні наслідки від хіміотерапії.

"У цьому випадку ми ні в якому разі не застосовуємо ашваганду під час хіміотерапії, а тільки до і через кілька тижнів після неї", - попередила Катерина.⠀

Багато хто плутається, додала Катерина, як ашваганда діє на кортизол? Знижує або підвищує?

"Відповідь проста: так як ашваганда є адаптогеном, то вона його... регулює. Тобто, підвищує знижений і знижує підвищений. Тим не менше, в порівнянні з тією ж родіолою рожевою, яка теж сприяє регулюванню кортизолу, ашваганда володіє стимулюючою дією і її не слід застосовувати при низьких рівнях ТТГ або високих рівнях Т3", - підсумувала Йенсен.