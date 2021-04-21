Для швидкого обміну речовин: нутриціолог назвала один незамінний засіб

Фітотерапія чудово підсилює лікувальну дію харчування. Без знань с фітотерапії освіта комплементарного гормонального терапевта було б неповним.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.
Фахівець з функціонального харчування назвала одна рослину, яку можна використовувати, щоб підтримати швидкий обмін речовин.
Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
"Це... ашваганда. Вона стимулює прискорення обміну речовин (а саме - виробництво гормонів Т4 і Т3).⠀
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Вона додала, що також ашваганда застосовується для профілактики ракових захворювань і навіть знижує негативні наслідки від хіміотерапії.
"У цьому випадку ми ні в якому разі не застосовуємо ашваганду під час хіміотерапії, а тільки до і через кілька тижнів після неї", - попередила Катерина.⠀
Багато хто плутається, додала Катерина, як ашваганда діє на кортизол? Знижує або підвищує?
"Відповідь проста: так як ашваганда є адаптогеном, то вона його... регулює. Тобто, підвищує знижений і знижує підвищений. Тим не менше, в порівнянні з тією ж родіолою рожевою, яка теж сприяє регулюванню кортизолу, ашваганда володіє стимулюючою дією і її не слід застосовувати при низьких рівнях ТТГ або високих рівнях Т3", - підсумувала Йенсен.
Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чому вага може зупинитися прямо посеред дієти.
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