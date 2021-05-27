Б'юті-експерт дала 5 важливих порад для чоловіків. Вони допоможуть підкорювати дівчат

Доглядові засоби для чоловіків з кожним роком все більше поповнюють ринок б'юті-індустрії. Чоловіча шкіра, як і жіноча, страждає від жорсткої води, сухості, забруднень і вимагає особливої уваги.

Б'юті-бос і засновниця магазину преміальної косметики для волосся і тіла Ельміра Мехтієва розповіла в інтерв'ю Lite, як чоловіки повинні доглядати за собою, щоб завжди виглядати на всі 100%!

Доглядові засоби, які необхідні кожному чоловікові

Кожен, незалежно від віку або соціального стану, зобов'язаний стежити за своєю охайністю, ароматом і станом шкіри. Щоб слідувати цьому правилу, у чоловіка завжди під рукою повинні знаходитися такі засоби по догляду за собою:

- Дезодорант.

- Шампунь, гель або піна для душу. Навіть якщо у вас коротке волосся, мити його потрібно кожен день, оскільки протягом дня шкіра і волосся накопичують пил і бактерії.

- Зволожуюча емульсія або лосьйон після гоління. Чоловікам доводиться голитися досить часто, тож необхідно підбирати правильні засоби, щоб на шкірі не залишалося роздратування.

- Парфум. Хороший, гідний свого володаря аромат, завжди буде доречним.

- Крем або лосьйон для обличчя. При регулярному зволоженні лиця, можна значно запобігти ранній появі зморшок.

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Як доглядати за собою чоловікам, щоб подобатися протилежній статі (фото: Ельміра Мехтієва)

Чому чоловікам не бажано використовувати жіночі засоби догляду

Багато хто впевнений, що різниця між чоловічими і жіночими засобами полягає тільки в ароматі і кольорі упаковки. Однак не варто забувати про індивідуальні характеристики нашої шкіри.

Чоловіча шкіра, на відміну від жіночої - щільніша через високий рівень тестостерону. Вона краще протистоїть перепадам температур і іншим зовнішнім впливам. При цьому, чоловіча шкіра більш чутлива, оскільки піддається щоденному мікротравмування під час гоління.

Найчастіше жіночі креми, сироватки і гелі для душу сильній статі абсолютно не підходять.

Чоловічий догляд вимагає більш легкі текстури: без блиску і агресивних компонентів. Наприклад, в зволожуючою косметиці для чоловічої шкіри такі текстури використовуються на основі гелю.

Длгляд за шкірою чоловіка - це зовсім інше, ніж догляд за шкірою жінки (фото: Ельміра Мехтієва)

Приділяємо особливу увагу бороді

Мода на бороду завжди була циклічна. Сучасні тренди дозволяють зробити її прекрасним доповненням характеру чоловіка.

Якщо ви володар розкішної бороди, або бажаєте їм стати, то не варто забувати, що ця частина вашого образу також вимагає особливого догляду.

В першу чергу, необхідно дотримуватися кількох простих правил:

1. Голитися рекомендується виключно після душу - так ви пом'якшите шкіру обличчя.

2. Важливо мати вдома свій тример. Він значно спростить процедуру гоління і додасть бороді бажану форму.

3. Під рукою завжди повинні знаходиться засоби по догляду за бородою. Спеціальні шампуні і бальзами не тільки допоможуть захистити її від ламкості, але і наповнять шкіру обличчя необхідними вітамінами.

4. Якщо хочемо виглядати на всі 100%, відвідування Barbershop має стати регулярною процедурою для догляду за вашою бородою.

Ці правила стануть в нагоді кожному чоловікові (фото: Ельміра Мехтієва)

5 порад для чоловіків, які допоможуть підкорювати дівчат

Погодьтеся, завжди приємно перебувати поруч з красивим і доглянутим чоловіком. Останнім часом догляд за своєю зовнішністю для багатьох чоловіків став основним правилом хорошого тону.

За чим, в першу чергу повинен стежити чоловік, щоб викликати захоплення у представниць прекрасної статі: