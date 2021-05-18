Не переборщіть з розміром: стиліст показала, як носити кольє-ланцюг влітку 2021
Ланцюги - в тренді, але є нюанси (фото: instagram.com/leoniehanne)
Кольє-ланцюг вже не перший сезон тримається в топі прикрас - такі обирають знаменитості і просто стильні дівчата. Правда, з розміром ланцюгів часто і у тих, і у інших буває явний перебір.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Як вибрати і носити найпопулярнішу прикрасу сезону - кольє-ланцюг.
- Відмовтеся від занадто високої посадки ланцюга.
- Зверніть увагу на незвичайні ланцюги.
- Пам'ятайте: перебір нічим не краще за недобір.
- Підвіски на ланцюгах виглядають цікаво.
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- Масивні ланцюга в моді, але обсяг ланцюга варто вибирати дуже обдумано. Він повинен бути адекватний пропорціям рис обличчя і пропорціям фігури в цілому. Іноді більше - не означає краще.
- Під золото або під срібло - за смаком. Але враховуйте також рекомендації по кольоротипу і колір інших прикрас і металевої фурнітури, яка вже присутня в гардеробі. Мікс "золота" і "срібла"нерідко виглядає як "циганський варіант".
- Об'ємна прикраса на шиї, як правило, виключає інші акцентні штучки в портретній зоні. Щоб вдало поєднувати об'ємну ланцюг і активні сережки, наприклад, потрібно бути стилістом 80-го рівня.
- Якщо вибираєте дуже великий ланцюг, то переконайтеся, що наряд відповідає аксесуару. ⠀
- Для багатошаровості краще вибирати витончені прикраси.
Джинси багато не буває: стиліст показала, як носити total-денім влітку 2021Яке кольє-ланцюг вибрати - вирішувати вам (фото: instagram.com/tatvolkova/)
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