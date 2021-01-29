Частина тіла Меган Маркл визнана найкрасивішою у світі, але герцогиня її соромиться

Частина тіла Меган Маркл, якої герцогиня соромиться, визнана найкрасивішою серед світових знаменитостей. При цьому сама ексакторка соромиться свого "достоїнства". Мова йде про стопи дружини принца Гаррі.

Британські лікарі-ортопеди провели дослідження, базуючись на принципах золотого перерізу, і за допомогою формул вивели ідеал, пише The Sun.

Як виявилося, стопи Меган найбільш наближені до досконалості, маючи коефіцієнт 95%. А довжина зводу стопи збігається з правилом золотого перетину на 97%. Експерти кажуть, що стопи герцогині можна по праву вважати королівськими.

Друге місце займає Емма Уотсон - її показник 91%, на другому - Кім Кардашьян з 89%, а на третьому - Міла Куніс, 88%.

Стопи Меган Маркл визнали найкрасивішими

А ось колеги Меган Маркл по серіалу "Форс-мажори" кажуть, що цієї частини тіла колишня актриса дуже соромилася. Під час зйомок вона просила телеоператорів, щоб її стопи не потрапляли в кадр.

Річ у тому, що пальці на її ногах деформовані внаслідок частого носіння взуття на підборах, а також є великий шрам - ймовірно після видалення мозолів.

При цьому щиколотки свої Меган дуже любить і часто підкреслює ремінцями на взутті. Дійсно, ця частина тіла герцогині виглядає дуже витончено.

Меган Маркл назвали власницею найкрасивіших стоп

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