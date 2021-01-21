Є чому повчитися: Кухар з чоловіком зачарували дитячими пустощами на Мальдівах

Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим і дітьми – сином Тимуром і дочкою Анастасією відлетіли на Мальдіви. Прима-балерина з родиною розслаблено проводить час біля океану і ділиться самими барвистими і яскравими моментами відпустки. Її чоловік нітрохи не відстає від знаменитої дружини і також радує шанувальників мальовничими фотопримітками з райського острова.

Так, Олександр опублікував в Instagram знімок, на якому позує з донькою Настею. Автором кадру явно виступає Катерина. Тато і дівчинка сидять на березі і насолоджуються екзотичним пейзажем.

Олександр Стоянов з донькою Настею насолоджувалися краєвидами на Мальдівах (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Якщо колись ти у мене запитаєш, який спогад з твого дитинства улюблений, я не замислюючись відповім:

— Коли ти сміливо відкривала новий світ навколо себе і була безмежно щаслива від цього.

Нам є чого повчитися у дітей, наприклад, помічати дрібниці в кожному дні і радіти кожній можливості. Ми з віком набуваємо занадто багато прагматизму, а насправді, той авантюризм і сміливість, які живуть в дітках — зробить нас по-справжньому щасливими, і кожен день буде захоплювати і драйвити!" - надихнув прихильників своєї мотиваційною промовою український прем'єр.

Також в InstaStories Катерини та її чоловіка з'явилися милі фото з участю маленької Насті. Тато катає її на плечах, піднімає вгору, імітуючи балетну підтримку, а дівчинка міцно обіймає його за шию.

Олександр з донькою прогулялися по пляжу на Мальдівах (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Також Настя стала головною героїнею атмосферного фотоколажу, зробленого на заході біля Індійського океану поруч зі світловим ліхтариком.

Донька Катерини і Олександра позувала на пляжі біля Індійського океану (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, що раніше Олександр Стоянов зворушливо привітав кохану з днем народження.