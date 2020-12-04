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Почуття заграють новими фарбами: кому зірки обіцяють успіх в коханні в грудні

Автор: Lite

Гороскоп на грудень 2020 року говорить про те, що останній місяць року буде досить напруженим для більшості представників зодіакального сузір'я. Можливі зриви планів, кардинальні зміни, у тому числі й в особистому житті, можуть бути несподівані й доленосні зустрічі.

Астрологи розповіли, кому грудень принесе зміни в любовній сфері та подарує справжні емоційні свята. Про це пише видання SlovoFraza.

Телець

У вашому житті починається щось зовсім нове і прекрасне, ви знову відчуєте яскраві почуття. Нова любов може повністю зайняти ваше серце і затьмарити всі попередні захоплення і життєві напрямки.

Рак

У вашу голову прийде неймовірна думка – почати все спочатку. Це може бути відновлення минулих стосунків або зовсім нова людина у вашому житті. Астрологи рекомендують бути обачнішими та не наступати на старі граблі, щоб уникнути повторення власних помилок.

Діва

У вашому серці вже давно радісний настрій і це пов'язано зі святами, які принесуть вам чимало приємних і теплих моментів у житті. Вони здатні покласти початок новому коханню або розпалити вже згасле багаття колишніх відносин.

Риби

Поруч з вами вже давно знаходяться люди, які намагаються зробити ваше життя більш яскравим і щасливим. Будьте вдячні цим людям і долі, яка звела вас разом і наповнила любов'ю і світлом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким грудень принесе кардинальні зміни.

А також розповідали про те, яким знакам Зодіаку в грудні посміхнеться удача у фінансах.

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