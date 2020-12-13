День Андрія: що не можна робити, щоб не втратити заступництва небесного патрона України

День Андрія Первозваного є великим християнським святом, який віряни відзначають 13 грудня і вшановують у цю дату пам'ять одного із дванадцяти апостолів, який приніс християнство на українські землі в I столітті.

Як говориться у "Повісті минулих літ", саме він передрік виникнення великого міста з багатьма церквами на київських пагорбах. Також апостола Андрія вважають небесним патроном України, а також покровителем моряків і мандрівників.

Андрій був простим рибалкою та учнем Іоанна Хрестителя. Він став першим послідовником Ісуса Христа - тому його і назвали Первозваним - і привів до нього свого брата Петра, а також був свідком чудес Сина Божого, бачив його смерть і воскресіння.

Апостол Андрій обійшов майже півсвіту, проповідуючи Віру і творив чудеса. Він загинув мученицькою смертю у грецькому місті Патри - святителя розіп'яли на Х-подібному хресті, який пізніше стали називати Андріївським.

Апостол Андрій був розіп'ятий на Х-подібному хресті, бо вважав себе недостойним прийняти смерть, як Христос (фото з відкритих джерел)

Традиції та звичаї святкування Дня Андрія

Однією з важливих народних традицій на Андріїв день було ворожіння - хоча церква й не вітала такі дії, але здавна вночі напередодні свята дівчата ворожили на ім'я судженого і "вгадували" свою долю.

Також часто влаштовували ворожіння про погоду, для чого уважно стежили за поведінкою води чи вогню.

Веселий звичай влаштовувати "Калиту" в цей день особливо полюбляла молодь. Дівчата випікали спеціальні ласощі в формі сучасного бублика, його змащували медом і підвішували до сволока посередині хати. Хлопці, своєю чергою, повинні були верхи на кочерзі відкусити шматок цього коржа, і при цьому не засміятися. Вірили, що якщо це вдасться, то незабаром можна чекати на весілля.

У День Андрія на вечорницях влаштовували традиційні "кусання калити" (фото з відкритих джерел)

Що не можна робити у День Андрія

Забобонні вважали, що у це свято в темний час доби на вулиці розгулює нечиста сила, яка не тільки відбирала молоко у корів, але могла і затягти до пекла безтурботних гуляк. Тому вечірні прогулянки в цю дату вважалися небезпечною затією.

Суворо заборонялося зневажати Бога і лаятися на Андрія - вірили, що в іншому випадку можна втратити заступництво святого, і порушників за лихослів'я чекають серйозні хвороби та біди.

Важливою забороною також були ткацькі роботи - вважалося, що ткати пряжу і мотати нитки не можна до самого Хрещення.

Головні прикмети у День Андрія

Якщо на Андрія сніг пішов, то замети триматимуться ще 110 днів;

Якщо 13 грудня вода в річці чи озері спокійна і тиха, значить зима не буде лютою, а якщо гучна - скоро вдарять морози;

Якщо в день Андрія яскраво світить сонце, але холодна погода, то в наступному році чекали на хороший урожай;

Якщо в небі швидко і низько хмари пливуть, значить скоро можна чекати на похолодання.

Раніше ми розповідали про всі вихідні та свята у грудні 2020 та що будуть відзначати в Україні.

Також ми писали про те, що нещодавно українцям нагадали головне правило Різдвяного посту.