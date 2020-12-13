День Андрія: що не можна робити, щоб не втратити заступництва небесного патрона України

День Андрія Первозваного є великим християнським святом, який віряни відзначають 13 грудня і вшановують у цю дату пам'ять одного із дванадцяти апостолів, який приніс християнство на українські землі в I столітті.
Як говориться у "Повісті минулих літ", саме він передрік виникнення великого міста з багатьма церквами на київських пагорбах. Також апостола Андрія вважають небесним патроном України, а також покровителем моряків і мандрівників.
Андрій був простим рибалкою та учнем Іоанна Хрестителя. Він став першим послідовником Ісуса Христа - тому його і назвали Первозваним - і привів до нього свого брата Петра, а також був свідком чудес Сина Божого, бачив його смерть і воскресіння.
Апостол Андрій обійшов майже півсвіту, проповідуючи Віру і творив чудеса. Він загинув мученицькою смертю у грецькому місті Патри - святителя розіп'яли на Х-подібному хресті, який пізніше стали називати Андріївським.
Апостол Андрій був розіп'ятий на Х-подібному хресті, бо вважав себе недостойним прийняти смерть, як Христос (фото з відкритих джерел)
Однією з важливих народних традицій на Андріїв день було ворожіння - хоча церква й не вітала такі дії, але здавна вночі напередодні свята дівчата ворожили на ім'я судженого і "вгадували" свою долю.
Також часто влаштовували ворожіння про погоду, для чого уважно стежили за поведінкою води чи вогню.
Веселий звичай влаштовувати "Калиту" в цей день особливо полюбляла молодь. Дівчата випікали спеціальні ласощі в формі сучасного бублика, його змащували медом і підвішували до сволока посередині хати. Хлопці, своєю чергою, повинні були верхи на кочерзі відкусити шматок цього коржа, і при цьому не засміятися. Вірили, що якщо це вдасться, то незабаром можна чекати на весілля.
У День Андрія на вечорницях влаштовували традиційні "кусання калити" (фото з відкритих джерел)
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