День Святого Миколая: душевні привітання та листівки до улюбленого свята

День Святого Миколая відзначають християни східного обряду традиційно 19 грудня. У це велике та улюблене багатьма свято в пам'ять про святителя і чудотворця заведено дарувати подарунки дітям і дорослим, підтримувати близьких і друзів добрими побажаннями, проявляти турботу і любов.

Ми зібрали для вас яскраві та милі привітання з Днем Миколая, які обов'язково зворушать дорогу вам людину й дозволять поділитися світлим святковим настроєм.

Привітання з Днем Миколая у віршах, прозі та листівках

Я вітаю з Миколаєм,

І сказати хочу знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

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З Днем святого Миколая

З усього серця я вітаю!

Хочу побажати вдачі,

І великого кохання на здачу.

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З Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб Миколайчик подарував і солодощі, і сподівання, і диво. І нехай серце любить, а душа чекає на казку та новорічні пригоди.

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Листівка до Дня Святого Миколая

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Щиро вітаю і бажаю святкової феєрії навкруги та насолоди від зимових свят, які відкриває святий Миколай! Разом з близькими і друзями нехай кожен день стає справжнім святом!

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Під подушку заглянеш -

Там подаруночок знайдеш,

Хай тобі від святого Миколая

Благодать прийде велика!

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Вітальна листівка до Дня Святого Миколая

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Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе усім здоров'я!

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Від хатинки до хатинки ходить Миколай -

Кожушок чарівний, срібна борода.

Він несе дарунки діточкам малим

І любов дарує українцям всім!

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Листівка до Дня Святого Миколая

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Вітаю тебе з Днем Миколая Чудотворця! Бажаю, щоб, прислухаючись до моїх молитов, святий угодник захистив тебе від усіх негод і виконав твої надії!

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Вечір стане на порозі,

З'явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають -

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

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Листівка до Дня Святого Миколая 19 грудня

Раніше ми розповідали, що на День Святого Миколая не можна дарувати дітям і чому існують такі заборони.

А також писали, яка сильна молитва до Святого Миколая виконає найзаповітніші бажання.