День Святого Миколая: що не можна дарувати дітям і чому

День Святого Миколая християни східного обряду в усьому світі традиційно відзначають 19 грудня. Це велике свято також дуже люблять діти через добру традицію знаходити вранці подарунки під подушкою, в шкарпетках або у взутті.

Батьки заздалегідь готуються до Дня Миколая й обмірковують, які краще підготувати презенти для своїх малюків, щоб влаштувати дітям справжнє диво і не дай Боже не зіпсувати святковий настрій.

Як свідчать легенди, Микола Чудотворець залишає слухняним діткам подарунки та солодощі, а шкодникам - прутик чи шматочок вугілля. Так святитель заохочує малят до добрих справ і вчинків, обдаровуючи за хорошу поведінку.

Для мам і тат, які планують приміряти на себе роль Миколи Угодника і тихенько в ніч проти 19 грудня залишити презент своїм дітям, є певні рекомендації, що не слід дарувати на День Миколая.

У День Святого Миколая заведено дарувати дітям подарунки (фото: pixabay.com/JuliaBoldt)

Які подарунки на Миколая не потрібно дарувати дітям

Оскільки це свято вважають сімейним, не бажано вибирати подарунок, який зможе відтягти дитину від батьків і захопити усю увагу, не порушить сімейну єдність - тому модні гаджети дарувати не радять.

Святий єпископ міста Миру в Малій Азії, який жив у III столітті - був знаменитий своєю щедрістю і допомогою бідним і малозабезпеченим, тому часто акцент в подарунках роблять на певну скромність. Так, для габаритних подарунків може відмінно підійти інше свято (наприклад - Новий рік), але не День Миколая.

Також настійно не радять дарувати дітям у день пам'яті святого військові іграшки чи іграшкову зброю.

Іграшки з маленькими гострими деталями, які малята можуть проковтнути або поранитися ними, не слід дарувати взагалі до досягнення більш старшого віку.

Не рекомендують дарувати дітям коштовності та гроші, адже Микола Чудотворець все своє багатство роздавав біднякам і людям в серйозній скруті. Так, навпаки можна вибрати для дитини набір для творчості та заохочувати до створення добрих веселих святкових листівок з теплими побажаннями. Адже такі гарні вчинки - вже початок підготовки та збирання "балів" до наступного Дня святого Миколая.

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