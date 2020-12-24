День святого Нікона: що категорично не можна робити в цю дату, а що потрібно зробити

24 грудня православні вшановують пам'ять преподобного Нікона Сухого, ченця Печерського монастиря, який жив у XI столітті і постраждав за Віру після навали хана Боняка на Київ. У християн західного обряду в цей день Святвечір - католики сьогодні ввечері збираються на свята вечеря з 12 пісними стравами, а в храмах проводять святкову Різдвяну месу.

За давньою народною традицією, поширеною на українських землях ще в язичницькі часи, 24 грудня наші пращури вшановували Сонце і палили вогнища, відганяючи руйнівні і недобрі стихії. Цікаво, що з приходом християнства в Ніконів день залишилася традиція читати замовляння для захисту від злих духів і нечисть - вірили, що в цю дату біси і відьми особливо активні.

Нікон Сухий походив із знатної і багатої родини, отримав добру освіту, але вирішив відмовитися від спадщини та присвятити себе Богу. У 1096 році був схоплений половцями, які дуже жорстоко поводилися з в'язнем, вважаючи, що за нього родичі дадуть величезний викуп. Никона 3 роки щодня катували та піддавали тортурам.

24 грудня вшановують пам'ять святого Нікона (фото: pravchelny.ru)

Після того, як Нікон заявив мучителям, що скоро повернеться в монастир, "хазяїн"-половець подумав про підготовку втечі і підрізав блаженному сухожилля ніг, а також збільшив варту. Як свідчать церковні передання, через 3 дні Нікон став невидимим і небесні сили перенесли його в Києво-Печерський монастир. Через кілька років туди прийшов колишній кривдник преподобного, і після зустрічі з ним сам хрестився і став послушником.

Традиції і прикмети 25 грудня:

За народним повір'ям, в Ніконів день страйкують демони і злі духи, часто обернувшись смертоносними хуртовинами і хуртовинами, і святому молилися про заступництво.

За традиціями, для захисту від нечисті клали сокиру в піч вістрям вгору або біля дверей вістрям до неї - щоб зло не потрапило в будинок.

За прикметами, якщо в цей день розіб'ється горщик, то нечисть змогла пробратися в хату. Казали, що тоді в родині почнуться сварки і біди.

Вірили, що в Ніконів день можна убезпечити себе від напастей, якщо залишити тарілку або горщик з кашею в темному кутку в хаті, щоб нагодувати Домовика. Після цього потрібно було обов'язково раніше лягти спати, а на ранок цю посуд закопували, а залишали їжу пташкам.

Ще один спосіб захиститися від злих духів і хвороб, які ті насилають, це з'їсти кожному членові сім'ї по ложці пересоленої і переперченої каші.

Заборонялося залишати 24 грудня віники на видному місці в будинку - їх треба ховати або закривати покривалом. Така традиція виникла через те, що нечисть може залетіти в гості, аби вкрасти мітлу (на них нібито біси і духи літали по небу), та заодно нашкодити людям.

Зазвичай у цей день без особливої потреби не виходили з хат - забобонні боялися, що біси під сніговим покривом і в образі хуртовини можуть схопити людину на вулиці і тримати до самої смерті, а то і зовсім забрати з собою в потойбічний світ.

Вважалося, що на Никона можна ворожити на свою долю і загадувати бажання. Для цього заносили в будинок гілку яблуні, думали про заповітної мрії про майбутнє біля неї і потім ставили у воду. Говорили, що якщо яблуня розпуститься до Різдва, то бажання збудеться, а якщо зацвіте, то незабаром відбудеться щасливе доленосна подія.

Головні прикмети 24 грудня

Якщо на Нікона промені сонця спрямовані вгору, то скоро прийдуть міцні морози; ну а якщо вниз - чекай заметіль.

Якщо ввечері зграї ворон розліталися по небу і не можуть знайти нічліг, то це обіцяло бурю;

Якщо незвично голосно скрекочуть сороки 24 грудня - буде похолодання;

Коли в одному дуплі дерева збираються кілька білок, тоді чекали швидкі люті морози.

Іменини в цей день святкують – Терентій, Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Микола і Петро.

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