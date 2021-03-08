Дівчина з Казахстану "порвала" Голос країни з перших же нот: Дорофєєва вже пошкодувала

На сцену Голосу країни 2021 7 березня вийшла 24-річна Діляра Дідаркизи з Казахстану, завершивши етап "сліпих прослуховувань". Вона виконала складну пісню, для якої потрібні дуже сильні вокальні дані, - "My all" Мерайї Кері.

Тепер відео виступу Діляри набирає багато захоплених відгуків від шанувальників шоу.

Дівчина проїхала більше чотирьох тисяч кілометрів, щоб заспівати на сцені нашого "Голосу".

Як тільки Діляра почала співати, Надя Дорофєєва плеснула в долоні, сказала: "Вау! Я шкодую, що я набрала команду". А зал почав аплодувати.

Дорофєєва дуже хотіла натиснути на кнопку, але вона вже не могла, позаяк її команда була вже зібрана.

На останніх нотках до Диряри повернувся Олег Вінник, в команду якого вона і пішла.

Діляра Дідаркизи на Голосі країни 2021, My all

В коментарях шанувальники шоу захоплюються талантом співачки: