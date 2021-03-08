ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дівчина з Казахстану "порвала" Голос країни з перших же нот: Дорофєєва вже пошкодувала

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 12:05
Дівчина з Казахстану "порвала" Голос країни з перших же нот: Дорофєєва вже пошкодувала Діляра Дідаркизи з Казахстану (скрін відео)
Автор: Світлана Мащенко

На сцену Голосу країни 2021 7 березня вийшла 24-річна Діляра Дідаркизи з Казахстану, завершивши етап "сліпих прослуховувань". Вона виконала складну пісню, для якої потрібні дуже сильні вокальні дані, - "My all" Мерайї Кері.

Тепер відео виступу Діляри набирає багато захоплених відгуків від шанувальників шоу.

Дівчина проїхала більше чотирьох тисяч кілометрів, щоб заспівати на сцені нашого "Голосу".

Як тільки Діляра почала співати, Надя Дорофєєва плеснула в долоні, сказала: "Вау! Я шкодую, що я набрала команду". А зал почав аплодувати.

Дорофєєва дуже хотіла натиснути на кнопку, але вона вже не могла, позаяк її команда була вже зібрана.

На останніх нотках до Диряри повернувся Олег Вінник, в команду якого вона і пішла.

Діляра Дідаркизи на Голосі країни 2021, My all

В коментарях шанувальники шоу захоплюються талантом співачки:

  • Остання стрибнула у вагон, а могла й не встигнути. Пощастило.
  • Який шикарний голос, така чиста щира дівчинка.
  • Ого, ось це голос! Тембр просто шикарний, одні мурашки. Глибокий такий і м'ясистий голос! Прям притисло мене до дивана.
  • Чудова фінальна крапка "сліпих" прослуховувань! Красива, тендітна і талановита дівчинка Діляра з Казахстану своїм виступом і сльозами радості підкорить найсуворіше серце!
  • Боже! Вона заспівала краще оригіналу. Що ви сидите там?

Раніше ми писали, що онука Віктора Ющенка Доменіка відверто висловилася про пластику після свого виступу на Голосі країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Голос країни
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві скандальна блогерка рознесна орендовану квартиру у відомому ЖК (відео)
У Києві скандальна блогерка рознесна орендовану квартиру у відомому ЖК (відео)