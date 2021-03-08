Девушка из Казахстана "порвала" Голос країни с первых же нот: Дорофеева уже пожалела
На сцену Голоса країни 2021 7 марта вышла 24-летняя Диляра Дидаркизы из Казахстана, завершив этап "слепых прослушиваний". Она исполнила сложную песню, для которой требуются очень сильные вокальные данные, - "My all" Мэрайи Кэри.
Теперь видео выступления Диляры набирает много восторженных откликов от поклонников шоу.
Девушка проехала более четырех тысяч километров, чтобы спеть на сцене нашего "Голоса".
Как только Диляра начала петь, Надя Дорофеева плеснула в ладоши, сказала "Вау! Я жалею, что я набрала команду". А зал начал аплодировать.
Дорофеева очень хотела нажать на кнопку, но она уже не могла, так как ее команда была уже собрана.
На последних нотках к Диряре повернулся Олег Винник, в команду которого она и ушла.
Диляра Дидаркизы на Голосе країни 2021, My all
В комментариях поклонники шоу восхищаются талантом певицы:
- Последняя запрыгнула в вагон, а могла и не успеть. Повезло.
- Какой шикарный голос, такая чистая искренняя девочка.
- Ого, вот это голос! Тембр просто шикарный, одни мурашки. Глубокий такой и мясистый голос! Прям прижало меня к дивану.
- Чудова фінальна крапка "сліпих" прослуховувань! Красива, тендітна і талановита дівчинка Діляра з Казахстану своїм виступом і сльозами радості підкорить найсуворіше серце!
- Боже! Она спела лучше оригинала. Вы что сидите там?
Ранее мы писали, что внучка Виктора Ющенко Доменика откровенно высказалась о пластике после своего выступления на Голосі країни.