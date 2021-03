Голос країни 2021: кращі виступи останнього дня сліпих прослуховувань

Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва через сліпі прослуховування вибирали співаків і співачок у свою команду. При цьому учасникам проєкту було складно, тому що сьогодні останній день сліпих прослуховувань. А Тіна Кароль ще на минулому ефірі зібрала команду.

В цьому ефірі першим на сцену вийшов Сергій Лазановський, який приїхав з Івано-Франківської області. Він виконав пісню "You Are The Reason" співака Calum Scott. Його голос змусив Олега Винника і Надю Дорофєєву сперечатися, до кого йому треба піти в команду. Сергій вибрав команду Дорофєєвої.

Сергій Лазановський - "You Are The Reason" (відео: YouTube)

Катя Гладій приїхала зі Львова. Вона працює диспетчером з вантажоперевезень. Катя дуже довго йшла до того, щоб виступити на цій сцені. Дівчина виконала пісню "Ти мій" співачки Ірини Білик. До Каті повернулися три тренери, але вона обрала команду Монатіка і стала його останньою учасницею.

Катерина Гладій - "Ти мій" (відео: YouTube)

На сцену вийшла Катя Суботова - давня подруга Наді Дорофєєвої. Вони разом їздили на вокальні конкурси, і колись у дитинстві Надя пообіцяла допомогти Каті, коли вона стане відомою. Дівчина виконала пісню "Гора" гурту The Hardkiss. До неї повернувся Олег Винник і Надя Дорофєєва. Дівчина вибрала Надю.

Катерина Суботова - "Гора" (відео: YouTube)

Роман Вознюк приїхав з Луцька. Він працює барбером, але все життя мріяв стати музикантом. Роман виконав пісню "Another love" Tom Odell і став останнім учасником команди Дорофєєвої.

Роман Вознюк - "Another love" (відео: YouTube)

Ірина Шабан прийшла перезавантажуватися на "Голос". Вона вже брала участь у "сліпих прослуховуваннях" у 2014 році. Тоді їй не вдалося розвернути тренерські крісла і пройти далі. Сьогодні дівчина виконала пісню "Ома" Ірини Білик і потрапила в команду Винника.

Ірина Шабан - "Ома" (відео: YouTube)

Костянтин Нікулін обожнює рок-музику. Мрію про сцену подарував хлопцеві батько. Він прийшов на проєкт, щоб присвятити свій виступ тату. Він виконав пісню "Toxic" Брітні Спірс і потрапив у команду Винника.

Костянтин Нікулін - "Toxic" (відео: YouTube)

Діляра Дідаркизи проїхала понад чотири тисячі кілометрів, щоб вийти на сцену українського "Голосу". Вона прилетіла з Казахстану. Дівчина виконала пісню "My all" Мерайї Кері та стала останньою учасницею команди Винника.

Діляра Дідаркизи - "My all" (відео: YouTube)