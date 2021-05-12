Дієти і збитий питний режим: ендокринолог назвала несподівані причини проблем із зубами
Найменші хронічні патології в порожнині рота вже можуть стати причиною запалень в організмі. І навпаки.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
- Інфекція з хворого зуба потрапляє в кровотік і поширюється по всьому тілу, викликаючи неприємні наслідки, які з часом переростають у хвороби, розповіла Катерина.
- Банальний карієс може бути не тільки наслідком недотримання гігієни порожнини рота, але і симптомом порушення роботи різних органів.
- Неправильний прикус не варто сприймати тільки як косметичний дефект і можливість повноцінно пережовувати їжу. Від форми прикусу залежить робота всієї зубощелепної системи. Його корекція у грамотного лікаря-ортодонта відіб'ється на гармонії обличчя і посмішці, розповіла лікар.
Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
А також поліпшить стан хребта, органів дихання, шлунково-кишкового тракту. Нерідко спостерігається взаємозв'язок між неправильним прикусом і головними болями.
Чому болять зуби - несподівані причини
Що може стати причиною стоматологічних проблем?
- Дієта. Дивуватися тут нічому. Шлунково-кишковий тракт безпосередньо пов'язаний з ротовою порожниною.
- Порушення бактеріального рівноваги у порожнині рота і шлунково-кишковому тракті.
- Недотримання питного режиму. Коли ви п'єте обмежену кількість води, секреція слини знижується і патогенні бактерії отримують повну свободу для шкідництва.
- Хвороби внутрішніх органів: шлунка, кишечника, ниркова і печінкова недостатність, цукровий діабет та ін.
- Захворювання ЛОР-органів: ларингіти, фарингіти, тонзиліти.
Своєчасне звернення до лікаря-ортодонта і відновлення нормального розташування зубів, допомагає прибрати болі в шиї, мігрені. Дозволить відновити роботу органів дихання, знизити ризик розвитку різних патологій, пов'язаних із загальним станом здоров'я, підсумувала Григор'єва.
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