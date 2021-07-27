Дочка Олі Полякової звернулася за допомогою до психотерапевта після першого концерту

За словами Олі Полякової, після спілкування з фахівцем з'ясувалося, що людиною рухає то, що їй необхідно довести своїм батькам, що вона чогось варта.

"З одного боку - це двигун власного прогресу, з іншого це поселяє в тобі почуття тривоги, що супроводжує тебе весь час, агресію, самобичування, апатію. А потрібно було, всього-на-всього, отримати крапельку підтримки і любові, від найрідніших", - написала співачка.

Вона також закликала батьків підтримувати своїх дітей і любити.

"Не позбавляйте своїх дітей того, що може перешкодити, поселити в їх душах рану, що зяє, яку вони повинні будуть заглушати, все своє життя, давайте просто любити", - додала Полякова.