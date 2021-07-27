Дочь Оли Поляковой обратилась за помощью к психотерапевту после первого концерта

По словам Оли Поляковой, после общения со специалистом выяснилось, что человеком движет то, что ему необходимо доказать своим родителям, что он чего-то стоит.

"С одной стороны - это двигатель собственного прогресса, с другой это поселяет в тебе чувство тревоги, сопровождающее тебя все время, агрессию, самобичевание, апатию. А нужно было, всего-навсего, получить капельку поддержки и любви, от самых родных", - написала певица.

Она также призвала родителей поддерживать своих детей и любить.

"Не лишайте своих детей того, что может помешать, поселить в их душах зияющую рану, которую они должны будут заглушать, всю свою жизнь, давайте просто любить", - добавила Полякова.