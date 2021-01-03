Домінуючий вплив антициклону: прогноз погоди на початок тижня

Погода в Україні у понеділок, 4 січня, буде переважно сухою, без сильних морозів і з можливими туманами. Опади можливі будуть лише вночі. Погодою на більшості українських земель керуватиме антициклон, проте північ та Київщину чекають опади.

Детальний прогноз погоди синоптик Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Перший понеділок нового 2021-го року особливих синоптичних змін в Україні не обіцяє. Домінуючий вплив антициклону зумовить погоду переважно суху. Хіба що тумани, серпанки та подекуди красива паморозь розбавлятимуть одноманітну січневу картинку. Найближчої ночі є ймовірність невеликих опадів на Півночі України. Але це - все. Вітер буде з південного сходу, помірний, часом поривчастий", - пише експерт.

Рівні тепла на півдні країни як на 4 січня будуть достатньо високими.

"Температура повітря протягом дня 4-го січня також суттєво не зміниться, +2… +5 градусів, на Сході близько нуля, у західних областях та на півдні України +3… +8 градусів", - додала синоптик.

4 січня у Києві очікуються опади. Діденко попереджає, що дощ чи мряку принесе балканська циклонічна волога, але вже вдень очікується суха погода. Температура повітря вдень у понеділок буде близько +3 градусів.

Погода в Україні 4 січня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, "Укравтодор" попереджає водіїв про тумани на більшій частині території України. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей вологе та місцями мокре.

Також ми писали, що синоптик Віра Балабух склала детальний прогноз погоди в Україні на 2021 рік.