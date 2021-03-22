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На "Голосі країни" Надя Дорофєєва зробила складний вибір, але не змогла стримати сліз

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 08:32
На "Голосі країни" Надя Дорофєєва зробила складний вибір, але не змогла стримати сліз Надя Дорофєєва розплакалася на шоу (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Людмила Жукова

У неділю, 21 березня, відбувся дев'ятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". У цьому випуску програми пройшов останній раунд батлів, в яких брали участь підопічні Тіни Кароль, Дмитра Монатіка, Олега Винника і Наді Дорофєєвої. Кожен з тренерів повинен був вибрати одного з двох учасників своєї команди, які виходили на сцену. Підопічні Наді Дорофєєвої співачка GARNA (Левашева Альона) і Олександр Лім зворушили співачку до глибини душі.

Вони виконали пісню Тіни Кароль "Закрила твої очі".

Цю пісню в свій час Тіна Кароль присвятила своєму чоловікові, який помер від онкологічного захворювання в 2013 році. Але композиція дуже вразила і тренера цих учасників Надю Дорофєєву. Вона дуже важко переживає смерть батька, померлого в 2017 році.

Після того як її підопічні закінчили співати, Надя зізналася Тіні, що дуже любить цю пісню.

"Я дуже вдячна Наді, що пісня прозвучала саме так - дуже зворушливо, цілісно і про себе", - розповіла Тіна Кароль.

На &quot;Голосі країни&quot; Надя Дорофєєва зробила складний вибір, але не змогла стримати слізНадя Дорофєєва не змогла стримати сліз (Скріншот з YouTube)

Незважаючи на настільки зворушливий момент, Дорофєєвій довелося вибирати між двома підопічними. Зваживши всі "за" і "проти", вона сказала так співачці GARNA (Левашева Олена). Молода виконавиця продовжить участь у "Голосі країни-11".

Левашева Алена vs. Лим Александр — "Закрили Твої Очі"

Нагадаємо, дівчина з Казахстану "порвала" Голос країни з перших же нот.

Раніше Надія Мейхер вразила своїм виступом на Голос країни, але мережа обурюється.

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