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Доступні кожному: нутриціолог назвала топ-3 небанальних продукти проти старіння

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Середа 28 липня 2021 10:01
Доступні кожному: нутриціолог назвала топ-3 небанальних продукти проти старіння Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кожен чув фразу "Ми - те, що ми їмо". Іншими словами, все, що входить в наш щоденний раціон, впливає і на здоров'я, і на зовнішність.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла про топ незамінних продуктів, які допоможуть призупини процеси старіння.

Топ-3 продукти, які допоможуть зберегти молодість і красу

  • Сік алое вера

Рослина захищає організм від шкідливого впливу вільних радикалів, а тому уповільнює в ньому процеси старіння. У вигляді рідини сік набагато швидше і ефективніше засвоюється.

Вживання алое вера призводить організм в первородний стан: кислотно-лужний баланс, стан крові, шкіри, мікрофлори, клітин, тканин.

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Доступні кожному: нутриціолог назвала топ-3 небанальних продукти проти старінняСік алое вера творить чудеса з організмом (фото: pexels.com)

  • Саган-Дайля

Саган-Дайля в перекладі означає "трава, що продовжує життя".

У давнину її використовували для продовження життя і оздоровлення, шамани - для лікування майже будь-яких захворювань, маги і воїни - для набуття сили. Вона вважалася сакральною таємницею - і була доступна тільки еліті суспільства!

Цей чай:

- підвищує працездатність і зосередженість,

- надає загальну тонізуючу дію,

- стимулює роботу серця,

- корисний при серцевій недостатності і набряках серцевого походження, кровотечах різного характеру.

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Доступні кожному: нутриціолог назвала топ-3 небанальних продукти проти старіння

Кокосова олія - стародавній секрет краси (фото: pexels.com)

  • Кокосова олія

Існує більше 1500 досліджень, які доводять, що кокосова олія - один з найбільш корисних продуктів на світі.

Кокосова олія служить натуральним ліками при хворобі Альцгеймера, профілактикою серцевих нападів і високому тиску, очищає сечостатеву систему і нирки від інфекцій, захищає печінку, знижує запалення і прояв артриту, служить профілактикою і лікуванням онкозахворювань.

Вважається, що кокосова олія допомагає уповільнити старіння за рахунок високого вмісту антиоксидантів, а також за рахунок того, що знімає навантаження з печінки.

Раніше лікар розповіла, як часто можна їсти яйця, щоб не піднявся холестерин.

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