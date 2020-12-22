Дощ, сніг та морози: яким регіонам не пощастить з погодою

Погода в Україні у вівторок, 22 грудня, очікується нестабільна і в багатьох областях синоптики прогнозують опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Частину областей накриє морозами.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни сніг захопить Донецьку та Луганську області, в інших – похмуро. Нічна температура складе від -10 до -3 градусів, вдень у більшості областей очікується від -5 до 0.

У південних областях сніг пройде в Херсоні, а в Одесі та Миколаєві – мінлива хмарність. Вночі від -4 до -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуса. У Криму синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, вночі від -1 до +1 градуса, вдень від 0 до +2 градусів.

У північних областях опади не прогнозуються, невелика хмарність. Нічна температура впаде до -7 -5 градусів, вдень очікується від -3 до -1 градуса.

У західній частині країни дощі пройдуть на Волині, у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях, на Закарпатті можлива злива. В інших областях – хмарно. Температура повітря вночі становитиме від -3 до 0 градусів, вдень від 0 до +5 градусів.

У центрі України без опадів, мінлива хмарність. Вночі від -5 до -3 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

У Києві 22 грудня хмарно, опади не прогнозуються. Нічна температура коливатиметься від -4 до -2 градусів, вдень очікується від -2 до 0 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 22 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Український гідрометцентр дав прогноз погоди до 1 січня.

А також розповідали про те, що синоптик повідомила, коли Україну знову накриє снігопадами.