Дощі знову накриють Україну: синоптики попередили про негоду

Погода в Україні порадує не всіх жителів країни

В Україну знову повернуться дощі, які накриють декілька регіонів країни. Температура повітря буде високою, місцями до +20 +21 градуса.

У суботу, 24 жовтня, частину країни накриє короткочасними дощами. Опади очікуються у всіх областях на заході, а також півночі України. Нічна температура повітря коливатиметься від +5 до +9 градусів. Вдень прогріється до +12 +14 градусів, місцями до +15 +17 градусів.

На сході сухо, але хмарно. Вночі від +7 до +10 градусів, вдень очікується від +14 до +17 градусів, місцями до +18 градусів.

У південних областях без опадів, сухо і ясно. Нічна температура становитиме +10 +12 градусів, вдень від +18 до +21 градуса. У Криму сухо, без опадів, вночі +9 +11, вдень +19 +21 градус.

В центральній частині країни невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вночі від +7 до +10 градусів, вдень +15 +18 градусів.

У Києві очікується невеликий дощ. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +14 до +16 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 24 жовтня

Тим часом у п'ятницю, 23 жовтня, жителі України зможуть насолодитися сухою та комфортною погодою в більшості областей.

На сході та в центральних областях невелика хмарність, без опадів. Вночі від +7 до +10 градусів, денна температура повітря складе +16 +18 градусів.

У південних областях сухо, хмарно. Опади не прогнозуються. Вночі +8 +11 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуси, в Криму до +22 градусів.

На півночі та заході України опади не прогнозуються, очікується суха і ясна погода. Нічна температура повітря складе +6 +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +15 до +18 градусів.

У Києві 23 жовтня сухо і сонячно, без опадів. Вночі +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +16 +18 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 23 жовтня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українцям пообіцяли комфортну погоду на вихідних.

А також ми писали про те, що синоптики пообіцяли чергові погодні рекорди в Україні.