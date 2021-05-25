До двох склянок: ендокринолог розповіла, скільки води можна пити за їжею

Якщо ви не знаєте, що таке здуття живота, печія, тяжкість в шлунку після їжі, ретельно пережовуєте їжу, не відволікаючись на телевізор і телефон. Якщо володієте стійкою психікою, швидше за все ви - володар здорового шлунково-кишкового тракту. Вам можна без особливої шкоди пити до двох склянок води з їжею.

Скільки води можна пити під час їжі (фото: pexels.com)

Кому не варто пити воду за їжею⠀

Але якщо ви скаржитеся на:

Здуття живота,

Печію, відрижку,

Тяжкість в шлунку після їжі,

Нестабільні випорожнення,

СИБР,

ваша норма - не більше 100 мл води під час прийому їжі.

Можна зробити кілька ковтків тільки в тому випадку, якщо є необхідність пом'якшити харчову грудку, запити таблетки, які ви приймаєте з їжею. Деякі пацієнти не запивають, а просто ковтають їх разом з добре пережованою їжею. Робіть так, як вам комфортно.⠀

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З приводу алкогольних напоїв під час їжі.

Я не є їх категоричним противником. Трохи алкоголю підсилює кислотність, тому такі напої використовуються як аперитив, стимулюючий апетит і смакові рецептори на початку трапези, і як дижестив в кінці.