До їжі або після: нутриціолог розповіла, коли краще їсти фрукти
Фрукти і ягоди для наших предків були доступні тільки влітку і на початку осені, тому і нам краще дотримуватися цієї сезонності.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.
Організм в цей період готувався до "голодної " зими, і людині було необхідно запасатися додатковим жиром, розповіла вона. Фрукти були відмінними в цьому помічниками, так як фруктоза відключає сигнали ситості в організмі і ймовірність переїсти стає набагато більше.
"На жаль, зараз цей природний механізм грає з нами поганий жарт. Але дикі фрукти і ягоди багаті клітковиною і величезною кількістю антиоксидантів, а не тільки цукрами. Якщо спробувати дикі ягоди, то вони більш кислі і іноді прісні", - написала Надя.
Коли краще їсти ягоди (фото: pexels.com)
Які фрукти і ягоди є після обіду:
- не сильно солодкі ягоди
- бажано, фіолетового і синього кольору
- фрукти з низьким глікемічним індексом, включаючи ківі, грейпфрут
- фрукти з кісточками, наприклад, персики, абрикоси , сливи - у них нижче глікемічний індекс і вони можуть бути хорошим джерелом клітковини, каротиноїдів і флавоноїдів
"Ягоди мають низький глікемічний індекс, тому об'їстися ними (крім, хіба що, черешні) досить важко", - розповіла Надя.
Залежно від особливостей вашого організму ягоди можна їсти в будь-який час дня, але краще зі сніданком або після обіду.
Низькоглікемічні фрукти і ягоди можна їсти до і після їжі - це не сильно позначиться на травленні.
Ягоди перетравлюються досить швидко і засвоюються дуже легко. Якщо цукор в крові в нормі, можна робити ягідний смузі на сніданок.
Якщо рівень глюкози підвищений, є проблеми із зайвою вагою, ягоди краще їсти після їжі, в якості десерту.
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