ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

До еды или после: нутрициолог рассказала, когда лучше есть фрукты

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 19:05
До еды или после: нутрициолог рассказала, когда лучше есть фрукты Как правильно есть фрукты? (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Фрукты и ягоды для наших предков были доступны только летом и в начале осени, поэтому и нам лучше придерживаться этой сезонности.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.

Организм в этот период готовился к "голодной" зиме, и человеку было необходимо запасаться дополнительным жиром, рассказала она. Фрукты были отличными в этом помощниками, так как фруктоза отключает сигналы сытости в организме и вероятность переесть становится намного больше.

"К сожалению, сейчас этот естественный механизм играет с нами плохую шутку. Но дикие фрукты и ягоды богаты клетчаткой и огромным количеством антиоксидантов, а не только сахарами. Если попробовать дикие ягоды, то они более кислые и иногда пресные", - написала Надя.

До еды или после: нутрициолог рассказала, когда лучше есть фрукты

Когда лучше есть ягоды (фото: pexels.com)

Какие фрукты и ягоды есть после обеда:

  • не сильно сладкие ягоды
  • желательно, фиолетового и синего цвета
  • фрукты с низким гликемическим индексом, включая киви, грейпфрут
  • фрукты с косточками, например, персики, абрикосы, сливы - у них ниже гликемический индекс и они могут быть хорошим источником клетчатки, каротиноидов и флавоноидов

"Ягоды имеют низкий гликемический индекс, поэтому объесться ими (кроме, разве что, черешни) довольно трудно", - рассказала Надя.

В зависимости от особенностей вашего организма ягоды можно есть в любое время дня, но лучше с завтраком или после обеда.

Низкогликемические фрукты и ягоды можно есть до и после еды - это не сильно скажется на пищеварении.

Ягоды перевариваются достаточно быстро и усваиваются очень легко. Если сахар в крови в норме, можно делать ягодный смузи на завтрак.

Если уровень глюкозы повышен, есть проблемы с лишним весом, ягоды лучше есть после еды, в качестве десерта.

Читайте также: почему БАДы не работают. Простые советы, чтобы витамины усваивались.

Не пропустите также: детокс и витамины - нутрициолог назвала травы и листовые овощи, незаменимые весной

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни питание ягоды
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Будут ли школьники Киева учится летом: в КГГА дали окончательный ответ
Будут ли школьники Киева учится летом: в КГГА дали окончательный ответ