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Екс-чоловік Ані Лорак похизувався відпочинком з молодою пишногрудою брюнеткою

Автор: Світлана Мащенко

Колишній чоловік Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат вже близько року зустрічається з пишногрудою брюнеткою на ім'я Лілія.

Нова пасія 43-річного бізнесмена показала в Instagram фото з Туреччини, де вони, судячи з усього, провели зимові свята.

Лілії 24 роки, вона з Києва, де працює візажистом. Також відомо, що у неї є дитина.

Пара зустріла Новий рік у нічному клубі, насолодилася видами на місто і відпочинком в горах, а також відвідала місцевий базар.

Судячи з геотегів в соцмережах дівчини, закохані побували в Каппадокії.

Мурат Налчаджіоглу відпочив з новою коханою в Туреччині (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)

У коментарях користувачі бажають парі щастя, а дехто зазначає, що дівчина зовні схожа на Ані Лорак.

  • "Які ви красиві. Щастя вам", - бажає один з фоловерів.
  • "Дуже красива пара", - пише коментатор.
  • "Схожа на Лорак", - зауважив один з юзерів.

Раніше ми писали, що Лілія похвалилася формами на фото святкування Хеллоуїна, який вона провела разом з Муратом.

Мурат і Ані Лорак розлучилися в січні 2019-го після десяти років шлюбу. Після цього Кароліна оголосила, що зустрічається з колишнім чоловіком співачки TAYANNA Єгором Глібом. А ось Налчаджіоглу встиг покрутити вже з кількома дівчатами. Одну з них навіть знайшли на сайті ескорт-послуг.

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