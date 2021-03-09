Єлизавета II відреагувала на відверте інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

За словами інсайдера, королівська сім'я перебуває у стані сильного шоку через те, що цим інтерв'ю принц Гаррі ще сильніше погіршив і до цього напружені відносини з сім'єю.

В Букінгемському палаці підготували заяву, де зазначається любов і прихильні емоції до Меган Маркл і принцу Гаррі, але Єлизавета II відмовилася підписувати цей документ.

У своєму інтерв'ю Маркл і Гаррі звинуватили одного члена королівської сім'ї в расизмі через те, що він запитав наскільки буде чорною їх дитина. Вони також заявили, що їх вигнали з Великобританії частково через расизм. А також звинуватили королівський палац у нездатності підтримувати Меган Маркл, яка хотіла накласти на себе руки.

Принц Гаррі також розповів про напружені відносини зі своїм батьком. Він зазначив, що він не отримує ніякого фінансування від королівської сім'ї.

Меган звинуватила членів королівської родини у змові, що Арчі ніколи не отримає титул або належну безпеку. Вона також сказала, що офіційні особи не змогли стати на захист пари проти "расистських" коментарів. Навпаки, вони брехали, щоб захистити інших членів королівської сім'ї.