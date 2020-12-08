Єлизавета II вперше за дев'ять місяців вийшла на публіку з членами королівської сім'ї

У вівторок, 8 грудня, герцог і герцогиня Кембриджські завершили триденне турне по Великобританії у Віндзорському замку. До них приєдналася 94-річна королева Єлизавета II, яка не з'являлася на публіці вже 9 місяців, з початку пандемія коронавірусу.

Королева насолоджувалася різдвяними гімнами на сходах свого будинку в Віндзорському замку. Коли оркестр Армії Порятунку грав святкові мелодії, можна було побачити, як Єлизавета II тихо підспівує. Про це повідомляє Daily Mail.

Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці (фото: twitter.com/KaylaAdams___)

Принц Уельський і герцогиня Корнуольська стояли поруч, дотримуючись соціальної дистанції, як і принц Вільям і Кейт Міддлтон. Граф і графиня Уессекські стояли поруч із різдвяними ялинками.

Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці (фото: twitter.com/RE_DailyMail)

Однак сьогодні не було видно чоловіка королеви принца Філіпа, який офіційно пішов у відставку з королівських обов'язків у серпні 2017 року і тепер рідко з'являється на публіці. Варто зазначити, що до його 100-річчя залишилося всього шість місяців.

Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці (фото: twitter.com/KaylaAdams___)

Єлизавета II, яка одягла пальто і капелюх різдвяного червоного кольору, по черзі поговорила зі своєю сім'єю, і піднялася сходами назад у Віндзорський замок.

Нагадаємо, молодшого сина королеви Єлизавети II принца Едварда, графа Уессекського викрили у зраді дружині Софі Ріс-Джонс.

Ми також писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили обійти Єлизавету II, та заснувати нагороди, альтернативні тим, які королева вручає своїм підданим.