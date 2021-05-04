Це заощадить купу нервів: нутриціолог розповіла, як нагодувати дитину чимось корисним

Всі знають: дитину потрібно годувати не тільки смачною, а ще й корисною і різноманітною їжею. Щоб і мама, і діти залишилися після обіду задоволеними, можна використовувати прості прийоми і хитрощі.

"Я живу в Данії: тут всі їдять з хлібом або взагалі один хліб. Його скрізь так багато, що ні на що інше у бідних дітей в животі місця не залишається!",- зізналася Катерина, мама двох дітей.⠀

Щоб і смачно, і корисно, і весело (фото: pexels.com)

Нутриціолог продовжила, що вона знайшла способи, як без зайвих нервів все ж привчити своїх дітей до нормального харчування.

Як нагодувати дітей смачною і корисною їжею

1. "Робіть страви з серії "приховані овочі". Що це означає? Супи-пюре, запіканки і тушкування з овочами. Можна зробити лазанью, а в м'ясну начинку щедрою рукою натерти кабачки і баклажани, покришити перець. Причому робити упор саме на овочі, а м'ясо, по можливості, скоротити для мінімуму.

2. Поменше перекусів між основними прийомами їжі - найнадійніша гарантія того, що вечеря або обід будуть хоч якось з'їдені. Постійно спостерігаю картину, коли батьки дозволяють дітям перекушувати печивом, фруктами, солодкими соками... а потім ці ж батьки дивуються - моя дитина нічого не їсть. Звичайно, не їсть! Вона ж не голодна!

3. Намагайтеся завжди пропонувати дитині різноманітну їжу. Буде меншим ризик виникнення харчових пристрастей. Дитячий організм може вимагати морквину пару місяців, але коли роками не визнаються ніякі інші овочі... Або коли "моя дитина їсть тільки піцу"...

4. Не робіть з їжі проблеми!

У війну люди виживали на одних картопляних очистках! Якщо їм це вдалося, то наші діти точно виростуть здоровими. Навіть якщо вони не будуть їсти все, будуть їсти мало або взагалі будуть місяць відмовлятися вечеряти. Головне - поменше хімії, типу газованої води. Все налагодиться.⠀

5. Вводьте нововведення поступово. Якщо змусите дитину сидіти над тарілкою, поки він щось там не з'їсть, ви можете розвинути у нього неправильне ставлення до їжі.

6. Не відступайте від задуманого! Наприклад, в Данії діти носять в школу і дитячий сад їжу з дому в пластикових коробочках. Туди багато не покладеш, бутерброди та овочі соломкою. Ясна річ, якщо там буде 4 бутерброда, то овочі залишаться недоторканими. А ось якщо бутербродів стане 2, то голодна дитина почне потихеньку їсти овочі", - поділилася своїми секретами нутриціолог.