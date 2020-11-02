У цей день дарують подарунки: всі традиції і заборони на 2 листопада

Яке сьогодні свято. В православ'ї 2 листопада згадують великомученика Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті. В пам'ять про святого у народі 2 листопада прозвали днем Артемія (або Артем'євим). У цей час чоловіки займалися налагодженням парканів, а жінки квасили капусту і готували припаси на зиму. Селяни вірили, що чим міцніше паркан, тим врожайніший буде наступний рік. Всі заборони та традиції, пов'язані з цим днем – читайте нижче.

2 листопада крім релігійних свят відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, День поминання всіх померлих вірних у західних християн.

2 листопада свої іменини святкують: Олександр, Артемій, Герасим, Герман, Іван, Ірина, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Федір.

Традиції 2 листопада

У народі 2 листопада відзначається Артем'єв день на честь святого Артемія, якого вважали своїм покровителем воєначальники та отамани. Святому молилися про зцілення від грижі та інших хвороб, а також про позбавлення від випадкової смерті.

Також 2 листопада організовувалися бенкети для отаманів та їхніх дружин, під час яких воєначальникам підносили дари – холодна і вогнепальна зброя, цуценят для псового полювання та інші подібні подарунки.

Повір'я та прикмети на сьогодні

Якщо на Артемія виють вовки – до сильних морозів.

Якщо вовче виття особливо гучне – це обіцяє голод.

Якщо на Артем'єв день квасити капусту – вона вийде особливо гарною.

Заборони на 2 листопада

В цей день не можна закривати в будинку вікна та двері. Нехай вхідні двері не будуть закриті на ключ, до того моменту, поки ви не підете спати.

Серед інших заборон – не можна гасити свічку, яка горить в пам'ять про померлих. Вона повинна догоріти сама.

Також у цей день не варто відвідувати кладовище. 2 листопада туди ходять тільки після заходу сонця.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які церковні свята святкуються в листопаді 2020.