Цей манікюр буде найпопулярнішим в 2022: колір, форма і принт (фото)

Сто відтінків синього

Пам'ятайте, яким популярним був пляшкові зелений? Та й, в принципі, всі відтінки цього кольору в 2021 були на піку всенародної любові. Тепер те ж саме очікує синій: від глибокого кольору океану до більш легкого блакитного, але вже на літні місяці.

Синій – новий зелений (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Декор у вигляді смужок з блискітками

Для тих, хто вважає, що манікюр не може вважатися завершеним без декору, каменів, стразів або малюнка. В тренді – блискучі графічні смужки! І нігті, повністю посипані кристалами, і мінімалістичний нейл-арт – все це буде актуальним в 2022 році.

Блиск і мішура (фото: instagram.com/thehangedit)

Металевий манікюр

Срібло і золото в 2022 можна побачити на руках не тільки у вигляді браслетів і кілець. Нігті з металевим декором – один із трендів наступаючого року. Це може бути щось суперпросте, як тонка золота смужка біля краю нігтьової пластини, а може бути повністю виконане срібним кольором покриття.

Золото і срібло (фото: instagram.com/erierinailz)

Найяскравіші кольори (фото: instagram.com/hoskelsa)

Змішаний дизайн

Нігті різного кольору, з різними малюнками мало не на кожному нігті – ще один тренд 2022. Нас чекають нескінченна кількість варіантів і комбінацій! Особливо така мода припаде до душі тим, хто ніколи не може визначитися, який же колір обрати?

Беріть відразу усі! (фото: instagram.com/lovetrenna)

Французький манікюр всіх відтінків веселки

Яку б форму нігтів ви не обрали: округлі краї або гострі, котячі, завершіть манікюр покриттям french. Яскраві, різнокольорові і класичні – білі – такі нігті, як і раніше, хочеться розглядати і фотографувати.

Френч (фото: instagram.com/thehotblend)

Трохи абстракціонізму

Градація кольорів, розмита палітра різних відтінків, все це ми вже почали робити в 2021, а в новому році позиція такого манікюру тільки закріпиться! Добре, що такі нігті нескладно слідувати самій: просто змішайте три різних відтінки.

Абстрактні кольори (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Ідеальний рожевий

Не потрібно далеко ходити, щоб дізнатися, які будуть тренди: якщо в TikTok тільки й говорять про ідеальний пастельно-рожевий колір, то це – готовий хіт на 2022! До речі, він також був популярним на модних показах весна-літо 2022 всесвітньо відомих дизайнерів.

Рожевий, той самий, ідеальний (фото: instagram.com/raelondonnails)

Стікери

Якщо ви все ще не випробували на собі магію стікерів для манікюру, нехай 2022 стане тим самим роком, коли ви це зробите! Ви просто клеїте на нігтьову пластину будь-який потрібний вам дизайн – вуаля! – ваші нігті ідеальні!

Стікери не відрізниш від малюнка (фото: instagram.com/nailsbymimi)

Накладні нігті

Та що там стікери! Все більшої популярності набувають накладні нігті, які легко наклеїти в домашніх умовах: тут і зовсім можна вибрати будь-яку форму, колір і принт!

Накладні нігті (фото: instagram.com/nailsbycanishiea)