Цей манікюр буде найпопулярнішим в 2022: колір, форма і принт (фото)

Будь-яка дівчина підтвердить: мало що зрівняється з тим почуттям задоволення, коли дивишся на свій ідеальний, гідний фото в соцмережах і скріншота, манікюр.
Завдяки тижням моди, TikTok і Instagram, стилісти давно виділили головні тренди нігтьової естетики в новому, 2022, році.
Топ-9 тенденцій можна сміливо застосовувати вже зараз, розповідає cosmopolitan.com.
Пам'ятайте, яким популярним був пляшкові зелений? Та й, в принципі, всі відтінки цього кольору в 2021 були на піку всенародної любові. Тепер те ж саме очікує синій: від глибокого кольору океану до більш легкого блакитного, але вже на літні місяці.
Синій – новий зелений (фото: instagram.com/betina_goldstein)
Для тих, хто вважає, що манікюр не може вважатися завершеним без декору, каменів, стразів або малюнка. В тренді – блискучі графічні смужки! І нігті, повністю посипані кристалами, і мінімалістичний нейл-арт – все це буде актуальним в 2022 році.
Блиск і мішура (фото: instagram.com/thehangedit)
Срібло і золото в 2022 можна побачити на руках не тільки у вигляді браслетів і кілець. Нігті з металевим декором – один із трендів наступаючого року. Це може бути щось суперпросте, як тонка золота смужка біля краю нігтьової пластини, а може бути повністю виконане срібним кольором покриття.
Золото і срібло (фото: instagram.com/erierinailz)
Нігті різного кольору, з різними малюнками мало не на кожному нігті – ще один тренд 2022. Нас чекають нескінченна кількість варіантів і комбінацій! Особливо така мода припаде до душі тим, хто ніколи не може визначитися, який же колір обрати?
Яку б форму нігтів ви не обрали: округлі краї або гострі, котячі, завершіть манікюр покриттям french. Яскраві, різнокольорові і класичні – білі – такі нігті, як і раніше, хочеться розглядати і фотографувати.
Градація кольорів, розмита палітра різних відтінків, все це ми вже почали робити в 2021, а в новому році позиція такого манікюру тільки закріпиться! Добре, що такі нігті нескладно слідувати самій: просто змішайте три різних відтінки.
Не потрібно далеко ходити, щоб дізнатися, які будуть тренди: якщо в TikTok тільки й говорять про ідеальний пастельно-рожевий колір, то це – готовий хіт на 2022! До речі, він також був популярним на модних показах весна-літо 2022 всесвітньо відомих дизайнерів.
Якщо ви все ще не випробували на собі магію стікерів для манікюру, нехай 2022 стане тим самим роком, коли ви це зробите! Ви просто клеїте на нігтьову пластину будь-який потрібний вам дизайн – вуаля! – ваші нігті ідеальні!
Та що там стікери! Все більшої популярності набувають накладні нігті, які легко наклеїти в домашніх умовах: тут і зовсім можна вибрати будь-яку форму, колір і принт!
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