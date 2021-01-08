У перший день локдауна краще залишитися вдома: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні у перший день локдауна 8 січня буде сирою й похмурою. Крім того, в деяких регіонах очікуються сильні опади й ожеледиця. Вдень у більшості регіонів України очікується плюсова температура. Вночі місцями очікуються невеликі "мінуси". На півдні країни за даними фахівців пройдуть дощі.

Детальний прогноз опублікований на сайті Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, 8 січня небо над Україною буде затягнуто, однак ризик випадання опадів буде невисоким. Дощі очікуються тільки в Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій областях, а також на Кримському півострові.

Температура протягом дня буде триматися у відміток 0... +2 градуси. Трохи тепліше буде на сході країни, де термометри покажуть +1... +4 градуси. На півдні України традиційно найтепліше - +3... +6 градусів.

У нічний час рівень тепла опуститься до невеликих мінусів на заході країни – до -2 градусів. До -1 вночі очікується у Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях. В інших регіонах – 0 градусів і вище.

Погода в Україні 8 січня (карта: meteo.gov.ua)

Синоптики попереджають, що опади на півдні країни можуть призвести до ожеледиці.

"8 січня вночі в Чернігівській і Сумській значні опади, у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні метеорологів.

Нагадаємо, що раніше ми публікували прогноз погоди на весь 2021 рік.

Також ми писали, що синоптики дали детальний прогноз на найближчі три місяці.