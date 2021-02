Голос країни 2021: кращі виступи п'ятого ефіру 11 сезону шоу

Першим на сцену вийшов Євген Шарманов, який працює освітлювачем на зйомках і вже встиг попрацювати з усіма зірками українського шоу-бізнесу. Хлопець виконав пісню "Broken People" гурту Logic & rag'n'bone Man і вразив Надю Дорофєєву і Олега Винника, але він продовжує участь в команді Дорофєєвої.

Євген Шарманов - "Broken People" (відео: YouTube)

Петро Чернишенко виконав пісню "Say something" гурту A great big world. Він працював комплектувальником, будівельником і довгий час був за кордоном, але завжди мріяв про сцену. Він потрапив в команду Наді Дорофєєвої.

Чернишенко Петро - "Say something" (відео: YouTube)

Ганна Бераіа надихнулася прикладом Khayat і прийшла на "Голос країни", щоб показати, як гарно звучить українська пісня. Дівчина виконала пісню "Говорила" Khayat і вразила Олега Винника. Вона продовжує участь в його команді.

Анна Бераіа - "Говорила" (відео: YouTube)

Драйвовий рок-виконавець Андрій Науменко прийшов запалити "Голос країни". Він виконав пісню "Sweet Child O' Mine" гурту Guns N' Roses і потрапив у команду Дорофєєвої.

Андрій Науменко - "Sweet Child O' Mine" (відео: YouTube)

Молодий викладач вокалу Владислав Хохлан прийшов на шоу, щоб показати своїм студентам, що він може не тільки вчити музиці в аудиторіях, але й заворожити своїм голосом зіркових тренерів. Він продовжує свій шлях в команді Дорофєєвої.

Влад Хохлан - "Maybe I maybe you" (відео: YouTube)

Яна Загоруйко прийшла на проєкт, щоб проявити свою особистість. Дівчина руйнує стереотипи про поняття жіночності і хоче довести всім, що зовнішність абсолютно не важлива річ. Вона виконала пісню "Цвіте терен".

Яна Загоруйко - "Цвіте терен" (відео: YouTube)