Голос країни 2021: хто пройшов в прямі ефіри
У неділю, 28 березня, відбувся десятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". Тренери шоу неодноразово назвали цей сезон самим сильним.
Сьогодні відбулися перші вокальні нокаути, в яких брали участь підопічні Дмитра Монатіка і Олега Винника. Учасники двох команд боролися за право співати в прямих ефірах.
Першим на сцену вийшли учасники команди Монатіка. Тьома Паучек виконав пісню "Розпрягайте, хлопці, коней". Він пройшов в прямі ефіри.
Тьома Паучек - "Розпрягайте, хлопці, коней" (відео: YouTube)
Психолог Володимир Хоменко показав всі свої сили і заспівав пісню "Pray" Sam Smith.Він також пройшов у прямі ефіри.
Володимир Хоменко - "Pray" (відео: YouTube)
Яскравий Саша Таб здивував динамічним виступом. Він виконав пісню "Sun Is Shining" співака Bob Marley і глядачі побачать його в прямих ефірах.
Заша Таб - "Sun Is Shining" (відео: YouTube)
Співачка KOLA виконала пісню "Злива" гурту Бумбокс і пройшла в прямі ефіри.
KOLA - "Злива" (відео: YouTube)
Далі на вокальні нокаути вийшли підопічні Олега Винника. На сцену вийшла Діляра Дідаркизи - дівчина з Казахстану з дуже потужним голосом. Вона виконала пісню "Ноченька" Тіни Кароль і пройшла в прямі ефіри.
Діляра Дідаркизи - "Ноченька" (відео: YouTube)
Далі на сцену вийшла "Голоса" вийшла збирачка українського фольклору Галина Куришко. Вона виконала пісню "Галина Гуляла" Yuko.
Галина Куришко - "Галина Гуляла" (відео: YouTube)
На сцену вийшов хлопець з незвичайним солов'їним голосом Сергій Нейчев. Він виконав пісню "Jamaica" Robertino Loretti.
Сергій Нейчев - "Jamaica" (відео: YouTube)
Рокер Богдан Муха закінчив сьогоднішні нокаути. Він виконав пісню "Танцы на стеклах" гурту Макс Фадєєв і пройшов в прямі ефіри.
Богдан Муха - "Танцы на стеклах" (відео: YouTube)
Нагадаємо, на "Голосі країни" диспетчер зі Львова проникливо перепела Ірину Білик.
Раніше Дівчина з Казахстану "порвала" Голос країни з перших же нот.