Голос країни 2021: хто пройшов в прямі ефіри

У неділю, 28 березня, відбувся десятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". Тренери шоу неодноразово назвали цей сезон самим сильним.

Сьогодні відбулися перші вокальні нокаути, в яких брали участь підопічні Дмитра Монатіка і Олега Винника. Учасники двох команд боролися за право співати в прямих ефірах.

Першим на сцену вийшли учасники команди Монатіка. Тьома Паучек виконав пісню "Розпрягайте, хлопці, коней". Він пройшов в прямі ефіри.

Тьома Паучек - "Розпрягайте, хлопці, коней" (відео: YouTube)

Психолог Володимир Хоменко показав всі свої сили і заспівав пісню "Pray" Sam Smith.Він також пройшов у прямі ефіри.

Володимир Хоменко - "Pray" (відео: YouTube)

Яскравий Саша Таб здивував динамічним виступом. Він виконав пісню "Sun Is Shining" співака Bob Marley і глядачі побачать його в прямих ефірах.

Заша Таб - "Sun Is Shining" (відео: YouTube)

Співачка KOLA виконала пісню "Злива" гурту Бумбокс і пройшла в прямі ефіри.

KOLA - "Злива" (відео: YouTube)

Далі на вокальні нокаути вийшли підопічні Олега Винника. На сцену вийшла Діляра Дідаркизи - дівчина з Казахстану з дуже потужним голосом. Вона виконала пісню "Ноченька" Тіни Кароль і пройшла в прямі ефіри.

Діляра Дідаркизи - "Ноченька" (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшла "Голоса" вийшла збирачка українського фольклору Галина Куришко. Вона виконала пісню "Галина Гуляла" Yuko.

Галина Куришко - "Галина Гуляла" (відео: YouTube)

На сцену вийшов хлопець з незвичайним солов'їним голосом Сергій Нейчев. Він виконав пісню "Jamaica" Robertino Loretti.

Сергій Нейчев - "Jamaica" (відео: YouTube)

Рокер Богдан Муха закінчив сьогоднішні нокаути. Він виконав пісню "Танцы на стеклах" гурту Макс Фадєєв і пройшов в прямі ефіри.

Богдан Муха - "Танцы на стеклах" (відео: YouTube)