На "Голосі країни" диспетчер зі Львова проникливо перепела Ірину Білик: до неї повернулися три судді
На сцену Голосу країни 2021 7 березня вийшла Катерина Гладій. Вона працює диспетчером у Львові. Дівчина виконала пісню Ірини Білик "Ти мій" і зачарувала суддів популярного шоу.
Відео виступу опублікували на офіційній сторінці шоу на YouTube.
Після виконання композиції Катерині вдалося розгорнути три тренерські крісла. До слова, у Тіни Кароль місця в команді закінчилися ще минулого тижня.
Кожен із суддів умовляв Катерину вступити в їхню команду.
"Моя команда відкрита. У мене останнє місце. Таким голосом закрити команду – це лише радість та щастя", - заявив Monatik.
Львів'янка прийняла пропозицію артиста і вступила в його команду.
Катерина Гладій — "Ти мій"
Користувачі YouTube відреагували на виступ Катерини.
- Просто хороше виконання. Нічого екстраординарного я не почув...
- Мені здається, у неї є свій впізнаваний почерк. Якщо послухати кілька пісень у її виконанні, то її голос запам'ятається.
- Зібралася спати, а довелося поплакати.... Дуже гарно заспівала!
- Голос у Катерини не слабкіше, ніж у Тіни. Діапазон розмашистий, приємний тембр з обертонами. Дуже сильна учасниця.
- Така сильна! Просто нереальна енергетика!
- Не сподобалася, нервове виконання, якщо ми говоримо з надривом, це точно не про крик!
- Той випадок, коли заспівано краще за оригінал.
Як ми писали раніше, дівчина з Казахстану "порвала" Голос країни з перших же нот.