ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На "Голосі країни" диспетчер зі Львова проникливо перепела Ірину Білик: до неї повернулися три судді

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 13:18
На "Голосі країни" диспетчер зі Львова проникливо перепела Ірину Білик: до неї повернулися три судді Катерина Гладій підкорила суддів (фото: 1+1)
Автор: Людмила Жукова

На сцену Голосу країни 2021 7 березня вийшла Катерина Гладій. Вона працює диспетчером у Львові. Дівчина виконала пісню Ірини Білик "Ти мій" і зачарувала суддів популярного шоу.

Відео виступу опублікували на офіційній сторінці шоу на YouTube.

Після виконання композиції Катерині вдалося розгорнути три тренерські крісла. До слова, у Тіни Кароль місця в команді закінчилися ще минулого тижня.

Кожен із суддів умовляв Катерину вступити в їхню команду.

"Моя команда відкрита. У мене останнє місце. Таким голосом закрити команду – це лише радість та щастя", - заявив Monatik.

Львів'янка прийняла пропозицію артиста і вступила в його команду.

Катерина Гладій — "Ти мій"

Користувачі YouTube відреагували на виступ Катерини.

  • Просто хороше виконання. Нічого екстраординарного я не почув...
  • Мені здається, у неї є свій впізнаваний почерк. Якщо послухати кілька пісень у її виконанні, то її голос запам'ятається.
  • Зібралася спати, а довелося поплакати.... Дуже гарно заспівала!
  • Голос у Катерини не слабкіше, ніж у Тіни. Діапазон розмашистий, приємний тембр з обертонами. Дуже сильна учасниця.
  • Така сильна! Просто нереальна енергетика!
  • Не сподобалася, нервове виконання, якщо ми говоримо з надривом, це точно не про крик!
  • Той випадок, коли заспівано краще за оригінал.

Як ми писали раніше, дівчина з Казахстану "порвала" Голос країни з перших же нот.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Голос країни
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві скандальна блогерка рознесна орендовану квартиру у відомому ЖК (відео)
У Києві скандальна блогерка рознесна орендовану квартиру у відомому ЖК (відео)