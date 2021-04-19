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На "Голосі країни" уперше після важкої хвороби заспівала Євгенія Власова: її не було на сцені 10 років

Автор: Людмила Жукова

У неділю, 18 квітня, відбувся двадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". У цьому випуску визначилися фіналісти. Ними стали Тьома Паучек, Юлія Тимочко, Сергій Лазановський і Сергій Нейчев. Через 10 років після відсутності на сцену вийшла співачка Євгенія Власова, популярна у 2000-х роках.

Відео виступу можна побачити на офіційному YouTube-каналі проекту.

Співачка виконала пісню "Я - живая река" з Галиною Куришко, яка є підопічною зіркового тренера Олега Винника.

"Євгенії Власової не було на сцені близько 10 років. І це велике щастя співати з нею на одній сцені", - сказала Галина Куришко.

У короткому коментарі Євгенія Власова також підтвердила цю інформацію і наголосила, що заспіває для великої аудиторії вперше за тривалий час.

Євгенія Власова feat Галина Куришко — Я - жива річка

В коментарях до відео українці побажали Євгенії міцного здоров'я і ще багато хороших пісень.

  • Щиро хочеться побажати Євгенії Власовій повноцінного повернення на сцену та багато нових дуже крутих пісень.
  • Женя не змінюється!!!!! Красива, витончена і на свої 43 зовсім не виглядає.
  • Голос Євгенії Власової як кришталеве джерело, який зцілює. Прекрасна співачка! Дай Бог їй міцного здоров'я!
  • Євгенія Власова достойніша з гідних виконавців. Яка справжня, душевна з божественним голосом!!! Як же я сумувала за нею на сцені.

Як ми писали раніше, на "Голосі країни" українська Адель виконала пісню групи KAZKA і вирвалася у фінал.

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