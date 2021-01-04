Якщо в голові туман: Клопотенко розповів, як прийти в себе після свят

Відомий український кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів українцям, як відновитися після новорічного застілля. Популярний кухар рекомендує першим ділом з'їсти смачний борщ.

"Якщо вам досі важко дивитися на світ, а в голові туман, то поїжте борщу. Від похмілля, поганого настрою і післясвяткової апатії - топчик. Повертає сенс життя і радість. Як будете варити борщ, то киньте туди копчену грушу або чорнослив", - рекомендує Клопотенко Instagram.

Також Євген рекомендує новий 2021 рік почати з таких речей.

"1. Переведіть телефон на українську мову. Якщо вистачить волі, то видаліть російську клавіатуру і юзайте тільки українську. 2. Почніть цікавитися Україною. Читайте все, що з нею пов'язано: літературу, історію, інформацію про останні події. 3. Дивіться наші ютуб-канали. Ті, що українські. 4. Готуйте раз на тиждень одну українське блюдо. Шукати ніде не треба, у мене на klopotenko.com є окремий розділ. 5. Слухайте більше української музики. Нагадую, що я для вас зробив окремий плейлист", - написав Клопотенко.

Євген Клопотенко розповів, як прийти в себе після свят (фото: instagram.com/klopotenko)

Як ми писали раніше, Клопотенко розповів, як урізноманітнити смак шампанського.

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