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Якщо в голові туман: Клопотенко розповів, як прийти в себе після свят

Новость на русском → Понеділок 04 січня 2021 15:54
Якщо в голові туман: Клопотенко розповів, як прийти в себе після свят Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український кулінар і переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів українцям, як відновитися після новорічного застілля. Популярний кухар рекомендує першим ділом з'їсти смачний борщ.

"Якщо вам досі важко дивитися на світ, а в голові туман, то поїжте борщу. Від похмілля, поганого настрою і післясвяткової апатії - топчик. Повертає сенс життя і радість. Як будете варити борщ, то киньте туди копчену грушу або чорнослив", - рекомендує Клопотенко Instagram.

Також Євген рекомендує новий 2021 рік почати з таких речей.

"1. Переведіть телефон на українську мову. Якщо вистачить волі, то видаліть російську клавіатуру і юзайте тільки українську. 2. Почніть цікавитися Україною. Читайте все, що з нею пов'язано: літературу, історію, інформацію про останні події. 3. Дивіться наші ютуб-канали. Ті, що українські. 4. Готуйте раз на тиждень одну українське блюдо. Шукати ніде не треба, у мене на klopotenko.com є окремий розділ. 5. Слухайте більше української музики. Нагадую, що я для вас зробив окремий плейлист", - написав Клопотенко.

Якщо в голові туман: Клопотенко розповів, як прийти в себе після святЄвген Клопотенко розповів, як прийти в себе після свят (фото: instagram.com/klopotenko)

Як ми писали раніше, Клопотенко розповів, як урізноманітнити смак шампанського.

Також читайте в нашому матеріалі, Євген Клопотенко показав свою холостяцьку квартиру.

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