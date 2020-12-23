Труси друга та купа зубних щіток: Євген Клопотенко показав свою холостяцьку квартиру
Енергійний і харизматичний кухар Євген Клопотенко звик завжди бути в центрі уваги. Він свого часу переміг на популярному кулінарному шоу МастерШеф і з тих пір його кар'єра пішла вгору. Зараз Євген живе в Києві і орендує тут житло. Екскурсію в апартаментах він і провів програмі "Неймовірна правда про зірок".
Знаменитий кулінар знімає квартиру в столиці за 20 тисяч гривень на місяць.
В холостяцькому житлі Євгенія не сказати, що панує порядок. Наприклад, у передпокої на підлозі у нього величезна кількість взуття. Тут також виявлено і національний прапор України. Він висить на картині при вході в квартиру.
У квартирі переможця "МастерШеф" знаходиться велика шафа, де він зберігає свої речі, а також пам'ятні сувеніри. Наприклад, сорочка, в якій він вчився в престижній французької кулінарній школі. Нею він хвалиться ведучим програми.
Цікаво, що у квартирі Євгена виявився чийсь жіночий шарф. Хто ж у нього забув цю річ, він не пам'ятає. А ось у ванній у відомого кухаря виявилося величезна кількість зубних щіток. Невже, всі вони призначені для різних людей?
У ванній кімнаті виявився "жіночий слід". Тут журналісти побачили дуже багато жіночого приладдя: тампони, зубні щітки, дезодоранти. У спальні у Євгена теж виявився жіночий крем.
А ось у шафі спальні серед спідньої білизни Євген показав труси друга. За його словами, під час футболу вони обмінялися, але ще не повернули один одному.
В кінці програми Клопотенко зізнався, що у нього є кілька дівчат. Всі вони приходять до нього і знають про існування один одного.
Ну і "святая святих" - кухня. Тут, за словами господаря він може готувати і навіть спати на підлозі.
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