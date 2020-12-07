Google присвятив неймовірно красивий дудл всесвітньо відомій українці

7 грудня – у День ангела Катерини – Google присвятив дудл 120-річчю від дня народження української художниці, віртуоза-самоучки, яка стала відомою на весь світ завдяки своїм деталізованим і яскравим картинам, особливо з зображеннями квітів, Катерини Білокур.

Google присвятив дудл Катерині Білокур

Від "неосвіченої фермерки" – до улюблениці Пабло Пікассо

Катерина Василівна народилася 1900 року в селі Богданівка Полтавської губернії (сьогодні – Київська область). На сімейній раді було вирішено не віддавати її до школи, щоб заощадити на одязі та взутті. Катерина проводила дні, працюючи на фермі, але це не завадило їй займатися улюбленою справою, і вона почала малювати з ранніх років. Катерина робила пензлі з підручних матеріалів, фарби з таких продуктів, як буряк і бузина, щоб у вільний час займатися творчістю, а сама природа стала її музою. Потім, коли їй було майже 40 років, в її житті трапився випадковий поворот.

У 1940 році, натхненна піснею по радіо, Білокур написала лист подяки українській співачці Оксані Петрусенко і разом з листом вклала свою роботу - малюнок калини на шматочку полотна. Петрусенко була так вражена, що допомогла підготувати підґрунтя для перших виставок робіт Білокур. Протягом наступних двох десятиліть унікальні роботи художниці-самоучки досягли міжнародної аудиторії, зокрема, отримали схвалення від іспанського майстра Пабло Пікассо на виставці 1954 року в Парижі.

Де милуватися картинами Білокур?

Сьогодні найбільш повне зібрання робіт Катерини Білокур представлено в картинній галереї Яготинського державного історичного музею. Це понад 70 робіт – живопис, акварель, графіка, ескізи, нариси, етюди, ранні та незакінчені роботи. Крім того, понад 500 експонатів, пов'язаних з творчістю видатної художниці, зберігаються в Музеї-садибі Катерини Білокур в селі Богданівка Яготинського району Київської області, де художниця прожила все своє життя.

"Вітаємо з днем народження художниці, яка довела, що розкрити свій творчий потенціал ніколи не пізно", – йдеться у дописі від Google.

Раніше ми писали, що пародія українського блогера очолила топ найпопулярніших відео на YouTube у 2020 році.