Google посвятил невероятно красивый дудл всемирно известной украинке

7 декабря – в День ангела Екатерины – Google посвятил дудл 120-летию со дня рождения украинской художницы, виртуоза-самоучки, которая стала известной на весь мир благодаря своим детализированным и ярким картинам, особенно с изображениями цветов, Екатерины Билокур.

Google посвятил дудл Екатерине Билокур

От "необразованной фермерши" – до любимицы Пабло Пикассо

Екатерина Васильевна родилась в 1900 году в селе Богдановка Полтавской губернии (сегодня – Киевская область). На семейном совете было решено не отдавать ее в школу, чтобы сэкономить на одежде и обуви. Катерина проводила дни, работая на ферме, но это не помешало ей заниматься любимым делом, и она начала рисовать с ранних лет. Екатерина создавала кисти из подручных материалов, краски из таких продуктов, как свекла и бузина, чтобы в свободное время заниматься творчеством, а сама природа стала ее музой. Затем, когда ей было почти 40 лет, в ее жизни произошел случайный поворот.

В 1940 году, вдохновленная песней по радио, Билокур написала благодарственное письмо украинской певице Оксане Петрусенко и вместе с письмом вложила свою работу – рисунок калины на кусочке полотна. Петрусенко была так впечатлена, что помогла подготовить почву для первых выставок работ Билокур. В течение следующих двух десятилетий уникальные работы художницы-самоучки достигли международной аудитории, в частности, получили похвалу от испанского мастера Пабло Пикассо на выставке 1954 года в Париже.

Где любоваться картинами Билокур?

Сегодня наиболее полное собрание работ Екатерины Билокур представлено в картинной галерее Яготинского государственного исторического музея. Это более 70 работ – живопись, акварель, графика, эскизы, наброски, этюды, ранние и неоконченные работы. Кроме того, более 500 экспонатов, связанных с творчеством выдающейся художницы, хранятся в Музее-усадьбе Екатерины Билокур в селе Богдановка Яготинского района Киевской области, где художница прожила всю свою жизнь.

"Поздравляем с днем рождения художницу, которая доказала, что раскрыть свой творческий потенциал никогда не поздно", – говорится в сообщении от Google.

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