Гороскоп 2021: найбільш повний прогноз для всіх знаків Зодіаку від відомого астролога

Гороскоп 2021 для всіх знаків Зодіаку докладно розповість, які перспективи та зміни готує рік Білого металевого Бика. Астролог найбільш детально розписала прогноз для кожного з нас в таких сферах життя, як бізнес і кар'єра, любов і сім'я, фінанси, саморозвиток та здоров'я. Шукайте свій знак Зодіаку в самому детальному прогнозі на весь 2021 рік!

Прогноз на 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на рік працює ефективніше.

ОВЕН

Можливо, на початку 2021 року вам захочеться розслабитися і не напружуватися. Проте в цей час вам потрібно ретельно працювати для досягнення власних цілей, так як планетарні аспектації вказують на те, що 2021 буде основним у бізнесі і ваших кар'єрних сходах. Планувати, працювати і писати стратегічний розвиток - основа для реалізації ваших честолюбних цілей. Ви зможете стати успішними і впливовими, якщо будете ризикувати й вести чесну боротьбу зі своїми конкурентами. У цьому році ви зможете зібрати працездатну і цілеспрямовану команду однодумців. Або у вже наявну команду прийдуть нові члени, які внесуть свіжі ідеї і створять нові можливості. Особливо, якщо це стосується стартапів, IT-проектів, політики, громадської діяльності, авіації та енергетики. Нові друзі, впливові спонсори і високопрофесійні фахівці вкладуться в вашу ідею і почнеться час змін.

Бізнес/кар'єра

У 2021 Овни зможуть сповна задовольнити свої амбіції. У лютому, квітні, травні та серпні можливе працевлаштування на роботу, отримання хорошої посади чи високого окладу. Також в цей час збільшиться оборот в бізнесі і кількість клієнтів. У цей період будуть з'являтися великі замовники і уладатися значні договори. У серпні-вересні буде бажання реорганізувати своє підприємство, урізати зарплати і звільнити недолугих співробітників. Або звільнитися з попереднього місця роботи, якщо ви найманий працівник. В цілому це буде сприятливий час для змін і нових починань.

Любов/сім'я

Лютий-березень можуть бути закоханості, які затьмарять розум, але будьте акуратні, так як велика ймовірність розчарувань, обманів і зрад. Сприятливий час для знайомств буде з кінця червня і до самого вересня, щоб знайти собі гідного партнера. Для сімейних Овнів непростий період сварок і деяких розладів у родині очікується з березня по травень. Для зачаття дітей найбільш сприятливим часом буде червень-липень.

Фінанси

У січні-лютому можливі непередбачені та аварійні витрати. Це може бути пов'язано з вашими дітьми, розвагами або людьми, з якими вас пов'язують почуття. Великі доходи та вигідні інвестиції варто реалізовувати у квітні і вересні.

Саморозвиток

Якщо ви давно мріяли зайнятися духовними практиками і медитаціями, то лютий-березень найбільш вдалий час, щоб навчитися це робити. Сприятливим часом для початку навчання в будь-якій сфері діяльності буде для вас травень. А перездати іспити найкраще в червні.

Здоров'я/небезпека

Січень досить небезпечний місяць, варто поберегти себе і не вживати велику кількість спиртних напоїв, інакше це позначиться в довгостроковій перспективі погано. Зайнятися здоровим способом життя, схуднути і привести себе в порядок можна буде починаючи з кінця березня і в квітні. Також цей час сприятливий для зміни іміджу і косметологічних процедур.

ТЕЛЕЦЬ

В цьому році вам слід наполегливо добиватися свого, рекламувати, просувати себе і свої інтереси (послуги). Планети створять умови для повного успіху у всіх починаннях. Але тут слід врахувати, що фортуни не буде. Від вас будуть потрібні цілеспрямовані зусилля і навіть жертви заради досягнення мети. Ваша репутація в очах суспільства покращиться, так що, якщо ви збираєтеся висловити свої ідеї і думки або продемонструвати свої навички, зараз саме слушний час. Крім того, цей рік найкращим чином підходить для важливих змін у житті. Це може бути зміна статусу, реєстрація підприємства, шлюб/розлучення, вступ у володіння чим-небудь та інші офіційні заходи, які допоможуть вам рухатися далі, а не стагнувати на місці.

Бізнес/кар'єра

Починаючи з січня буде сприятливий період, щоб розширити або реорганізувати своє підприємство. Лютий, вересень і жовтень будуть придатними для звернення у вищі інстанції або за допомогою в офіційні організації. Так само в цих місяцях чекайте інформацію щодо вашої кар'єри чи від начальства. Ймовірно, буде якась тяганина з оформленням паперів і певні домовленості. У ці періоди будьте гранично коректні з керівництвом і своїми партнерами по бізнесу. Жовтень-листопад будуть дуже плідними місяцями для вигідних угод і укладення великої кількості контрактів.

Любов/сім'я

Протягом року подбайте про здоров'я своїх батьків та частіше відвідуйте їх, так як може бути погане самопочуття або травми у одного з них. Самотні Тельці мають всі шанси цього літа знайти кохану людину. Для вирішення сімейних питань і зачаття найкращим виявиться липень і серпень, але також в цей період можуть бути і сварки на ґрунті ревнощів.

Фінанси

З фінансової точки зору січень і березень не найсприятливіші для інвестицій та непередбачених витрат, так як можуть бути втрати, збитки будь-якого походження, аварії або пограбування. У травні і червні можна очікувати на фінансову допомогу, подарунки і вдалі фінансові операції. Також цей період підійде для придбання красивих речей, декору або прикрас.

Саморозвиток

Січень, липень та листопад посприяють вам для максимального занурення в предмет знань. У цей період збори, відрядження і короткі подорожі пройдуть успішно, вам буде легше зав'язати нові контакти, ви будете перебувати в потоці інформації, що швидко схоплюється і добре засвоюється.

Здоров'я/небезпека

Поберегти себе потрібно з січня по березень і в жовтні, так як в ці періоди хвороби загострюються, можливі застуда, запальні захворювання. Особливу увагу до горла і органів дихання.

БЛИЗНЮКИ

У 2021 році є ймовірність підвищити свій рівень завдяки розширенню світогляду та навчання. Широкі можливості для успіху ймовірні, якщо ви зайняті літературною творчістю, видавничим бізнесом, ЗМІ, туризмом, мистецтвом, маркетингом, SMM, піаром, міжнародною діяльністю, освітою, online-школою, просуванням і рекламою. Люди і обставини, з якими ви зіткнетеся, дадуть шанс чи надихнуть вас, як наставники або "злі" вчителі розширити свої інтелектуальні обрії, змусять вас мислити по-іншому.

Бізнес/кар'єра

Січень і лютий не найсприятливіші місяць для бізнесу, так як можуть бути перевірки, небезпека і шахрайство. Налагодити справи і звернутися за потрібною допомогою можна буде у березні і квітні. У цей час також можна зайняти потрібну вам посаду, отримати підвищення або поміняти місце роботи.

Любов/сім'я

У травні і червні можуть бути серйозні розборки з партнером по шлюбу або по бізнесу. Будьте менш емоційні і підходите до справи з холодним розумом, так як розбіжності можна довести до судів і розділу майна. Якщо вам хочеться бурю емоцій, романтичних побачень і нових зустрічей, то активно придивляйтеся до протилежної статі в серпні і вересні. Можливі інтриги і романи з колегами в жовтні і листопаді, хтось там точно до Вас небайдужий.

Фінанси

Липень відмінний місяць, щоб придбати машину або оновити автопарк. Також в цьому місяці можна отримати хороший дохід від продажів і автосервісів. Значний прибуток плануйте реалізувати в листопаді і грудні.

Саморозвиток

Цей рік чудово підійде для публічних виступів, запуску своєї школи або курсів, самопрезентації та подорожей з метою навчання та саморозвитку. Сприятливими місяцями для цього будуть лютий, травень, червень, вересень. Можливі контакти з цікавими людьми, професіоналами своєї справи. Зав'язування нових, в тому числі і міжнародних зв'язків на основі наукових або інших інтересів.

Здоров'я

Проблемними можуть бути березень, червень і листопад. В цей час будьте обережні за кермом і в поїздках, так як можуть бути поломка авто та небезпечні ситуації на дорозі. Травень і вересень підійдуть для того, щоб перевірити стан свого здоров'я, провести огляди та планові операції.

РАК

У цьому році у вас буде можливість реалізувати свій стартап з допомогою залучення інвестицій або успішно інвестувати в дохідні проекти. Побачити для себе фінансову перспективу, попросити матеріальну допомогу, віддати борги і знайти джерела кредитування - це основне завдання року, реалізація якого буде працювати десятки років. Просування і досвіду буде легко досягти у сферах, пов'язаних з аналізом, чужими грошима, податковими службами, спадщиною, виробництвом, кризовими проектами і ситуаціями, банківськими операціями, медициною, органами щодо охорони громадського порядку, розслідуваннями або дослідженнями будь-якої складної задачі.

Бізнес/кар'єра

Рік може розпочатися з публічних скандалів, конфліктів з начальством або держустановами. Варто перечекати і налагодити ситуацію в лютому. У квітні, травні та жовтні можливе підвищення, сприятливі умови праці й душевні посиденьки з колегами. Нові пропозиції по роботі і довгострокові проекти чекайте в жовтні і листопаді. У ці місяці вкрай важливо проявити старанність, високу працездатність і професіоналізм.

Любов/сім'я

Січень, квітень і липень підійдуть для того, щоб зняти рожеві окуляри і вирішити всі спірні питання зі своїм партнером, чітко висловити свої бажання, чого ви хочете насправді від відносин. Ці місяці яскраво покажуть вам, що за людина поруч з вами. Яскраві події, любов і романтичні побачення відбудуться у другій половині року - з вересня по грудень. В цей період є можливість зустріти рідну душу і близьку по енергетиці людину.

Фінанси

Лютий, травень і липень сприятимуть фінансовим спекуляціям, отриманню великих доходів, розподілу прибутку, об'єднання капіталу. У ці періоди ви можете отримати доступ до спільних фінансів та фінансів вашого партнера по шлюбу або бізнесу. Протягом року є ймовірність отримання спадщини. Серпень-вересень підійдуть для купівлі-продажу нерухомості або для того, щоб зробити ремонтні роботи і привести в порядок своє нерухоме майно.

Саморозвиток

Чудовий час для подорожей, поїздок, відряджень та навчання - березень, травень і серпень. Презентації, творчий успіх і спортивні перемоги будуть в червні і вересні. Також цей час підійде, щоб зайнятися освітою своїх дітей і з користю провести час.

Здоров'я

Про здоров'я слід потурбуватися в березні-травні, а також в грудні. У ці місяці постарайтеся обійтися без екстриму. Також обмежте себе у вживанні алкоголю і різних стимулюючих засобів. При найменшому нездужанні обов'язково звертайтеся до лікаря.

ЛЕВ

Цей рік буде невдалий для перебування на самоті, навіть якщо вам дуже цього хочеться. Оскільки ваш успіх і популярність у будь-якій сфері багато в чому залежить від оточуючих. Ваші партнери або шанувальники стануть для вас стимулом для переходу на більш високий рівень. Потенційно перспективними будуть нові партнерські союзи - особисті і ділові, створені вами. Ваше завдання - проявити харизму і зосередитися на нетворкінгу, консультаціях, налагодженні зв'язків, юридичних питаннях, переговорах по контрактам. Ваша здатність справляти враження на людей і дипломатичність у цей період буде приносити результати в таких сферах як, громадська діяльність, політика, юриспруденція, консалтинг, комерційна та посередницька діяльність.

Бізнес/кар'єра

З початку січня ви будете сконцентровані на своїх робочих обов'язках і вашому трудовому персоналі. В цей період є можливість налагодити відносини з колегами та отримати нові вигідні пропозиції по роботі. У січні, квітні і травні очікуйте керівну посаду, про яку ви давно мріяли. Вдалими виявляться відрядження в лютому-квітні, жовтні-грудні. Проблеми на роботі можуть відбуватися в січні і лютому: сварки з начальством, вищими інстанціями і судами. Не поспішайте робити різких рухів, якщо щось не влаштовує, так як в квітні-червні і вересні ви зможете домогтися бажаного як у бізнесі, так і на роботі.

Любов/сім'я

Багато левів і левиць в цьому році зможуть оформити свої відносини або укласти вигідний шлюбний контракт. Січень і лютий будуть дуже насиченими у плані емоцій. Швидше за все вам доведеться зробити вибір до березня. Оскільки багато часу ви будете проводити на зустрічах, то саме тут можуть виникнути серйозні відносини: у лютому, травні, червні та жовтні. В листопаді і грудні можлива нездорова атмосфера вдома, доведеться займатися домашніми справами або доглядати за родичами.

Фінанси

У березні, травні та серпні можна буде отримати кругленьку суму грошей. Фінанси можуть надійти, як бонуси від проектів, вигідних контрактів, від інвесторів і спонсорів, банків або отримати позику. Сприятливим часом для вирішення питань з орендою та купівлею/продажем нерухомості будуть вересень і листопад. Якщо ви плануєте провести операції з нерухомості закордоном, то найкращим часом буде травень. Для придбання будь-якої живності підійде січень і листопад.

Саморозвиток

Для корисних зв'язків, нетворкінгу, з'їздів, конференцій та навчальних програм підійдуть лютий, квітень, вересень-жовтень. Для далеких подорожей, йога-турів і усамітненої відпустки найбільш сприятливі травень і червень. А ось поїздки з коханою людиною краще всього планувати на жовтень і тоді час, проведений разом, буде незабутнім.

Здоров'я

У січні найкраще пройти тести, здати аналізи і перевірити своє здоров'я. Цейчас також буде сприятливим для лікування та проходження курсу процедур або масажів. Ризикувати категорично не слід в березні, квітні і червні - ці місяці загрожують травмами і ДТП. Будьте дуже обережні в кінці травня і у вересні, не ризикуйте здоров'ям.

ДІВА

У 2021 вас чекає збільшення обсягу роботи, багато проектних замовлень, взяття на себе підвищеної відповідальності, поєднання кількох посад, тривалі службові відрядження, розширення виробництва, кадрів і різних департаментів. У цьому році ви будете отримувати задоволення від роботи, будете здивовані від її різноплановості та багатогранності замовлень і завдань, що піде вам на користь для вашого ж успіху. Ваше завдання в цьому році - побудова сильної команди, реорганізація, підвищення кваліфікації та навчання персоналу, ефективне управління і тайм-менеджмент. Якщо ви без роботи або незадоволеним колишнім місцем роботи, то цей рік надасть вам масу можливостей, щоб це змінити.

Бізнес/кар'єра

Дів чекає досить продуктивний рік в кар'єрі та бізнесі. Але будуть нюанси. З січня по березень можуть бути судові розгляди, розбір польотів на роботі, зрада з боку колег, начальника або партнерів по бізнесу. Навести порядки і проявити свої організаторські таланти бажано в лютому і квітні, а також встановити ефективні ділові відносини у колективі і укласти ряд контрактів у лютому, березні, квітні, червні. Також цей період буде сприятливий для зміни роботи і можливості отримати підвищення.

Любов/сім'я

Січень може початися з численних побачень і любовних пригод, для вибору вам буде наданий не один кандидат для стосунків. Найбільш вдалими і щасливими в особистому житті буде перша половина року - з січня по червень. А от починаючи з листопада і до наступного року можуть початися проблеми: зради, любовні трикутники, розставання, сварки, розлучення і розділи майна.

Фінанси

Березень-квітень, червень, серпень-вересень будуть важливими періодами в закладці вашої фінансової незалежності. Також у ці періоди можливі додаткові доходи в сфері нерухомості, трейдингу, фріланса і аграрної галузі.

Саморозвиток

З січня по березень можуть бути неприємності в подорожах або у відрядженнях. Або можуть бути вимушені від'їзди робочого чи навчального характеру. Сприятливим періодом для підвищення кваліфікації, поїздок, відряджень і подорожей буде з кінця квітня по середину травня й у жовтні. Творчі проекти, презентації, спортивні змагання та хобі зможуть отримати визнання в серпні і вересні.

Здоров'я/небезпека

Здоров'я в цьому році буде заподіювати мінімум занепокоєння. Але приділіть увагу кісткам, зубам і шкірі. Бережіть себе у серпні, коли підвищений ризик травм і ДТП. Цей рік гарний тим, що ви зможете відмовитися від поганих звичок і алкоголю, почати здоровий спосіб життя, прищепити собі дисципліну, загартовування і ранні підйоми. Все це зміцнить ваше здоров'я на довгі роки і скоротить шлях до вашого успіху.

ТЕРЕЗИ

У цьому році у Терезів буде можливість отримати визнання, дари і виразити себе через мистецтво, творчість, організаторські здібності, хобі, спорт і все, що пов'язано з дітьми. Якщо ваша робота чи кар'єра носять творчий характер, продемонструйте свої ідеї або уяву. Цей рік сприятливий для справ, пов'язаних з освітою і досягненням ваших дітей. Ваша уява і творчі здібності зростуть, а застосування, яке ви їм знайдете, залежить від ваших інтересів й обставин. Наприклад, у вас може виникнути хобі розвинути в собі артистичні здібності або почати організовувати свята або різного роду навчання. Ваші романтичні захоплення можуть перерости в серйозні стосунки або зобов'язання перед партнером.

Бізнес/кар'єра

Цей рік буде як ніколи вдалим для спекуляцій і фінансових махінацій і гри на біржі або в лотерею. Продуктивними місяцями для роботи будуть березень і квітень. В цей період буде можливість збільшити собі зарплату, отримати нові пропозиції по роботі. З квітня по червень можуть бути кардинальні зміни і "перестановки" від керівництва аж до зміни посади. Для бізнесу це буде період, коли вам потрібно буде робити жорсткі і впевнені кроки для своєї впізнаваності та усунення конкурентів.

Любов/сім'я

У цьому році ви можете розраховувати на подарунки та виконання різного роду зобов'язань з боку своїх партнерів і коханців. Лютий і серпень буде відзначений сильними почуттями. Спільні поїздки в січні і липні принесуть масу приємних вражень. Знайомства, початок відносин плануйте на січень, лютий та квітень.

Фінанси

За власним вибором або за волею обставин вам доведеться зайнятися збором або виплатою боргів до середини березня. Також у цей період можливі проблеми в бізнесі, нелегальні угоди, ризикові фінансові махінації, втрата грошей, програш у великій справі. Велика ймовірність, що в цей період ви захочете взяти в борг або купити що-небудь в розстрочку. Найбільш вдалий час для вирішення питань з нерухомістю це - січень, серпень і листопад. Доходи і вдалі інвестиції можуть бути у квітні, липні та вересні.

Саморозвиток

2021 рік принесе масу можливостей для самоосвіти, творчості, спорту і самовираження через хобі. Для презентацій, виставок, тренінгів та поїздок підійде січень, лютий, травень, липень і жовтень. Використовуйте цей рік для розвитку себе і своїх дітей. У лютому будуть підніматися питання щодо місця і навчання ваших дітей.

Здоров'я/небезпека

З січня по березень включно можуть бути небезпечні ситуації, пов'язані з вами, вашими знайомими або вашим домом. У цей період ви можете зіткнутися з негативною інформацією або звісткою про чиюсь смерть. У ці місяці потрібно поберегти себе. Сприятливою подією в цих місяцях може бути те, що ви відмовитеся від шкідливих звичок раз і назавжди.

СКОРПІОН

Цей рік дасть можливість сприятливо вирішити всі сімейні справи і поповнити сімейство. Ви зможете поліпшити свої житлові умови, подбати про добробут сім'ї. Цей рік найсприятливіший для придбання нерухомості, сировини, акцій, землі. Можна розраховувати на допомогу батьків або їх протекцію, але також може бути сильний тиск або контроль з їх боку. Можливо, в цьому році доведеться скласти шлюбний контракт або заповіт, аби уникнути суперечок.

Бізнес/кар'єра

Рік почнеться з активної роботи, звільнень, скорочень і вирішення питань у терміновому порядку на робочому місці. Пропозиції вигідних вакансій можуть бути особливо багато в березні-квітні та липні. В цей період вас чекає перспективна робота, успішне вирішення робочих моментів, сприятливий час для звернень у суди та вищі інстанції, поїздки і відрядження. Також в липні можна розраховувати на керівний пост.

Любов/сім'я

У січні-березні, вересні-листопаді можуть бути конфліктні ситуації в домі, сім'ї, розділи майна в результаті розлучення, конфлікти через захоплення на боці, з дітьми або спірні питання через дітей, розчарування і засмучення в коханні. У травні і червні гарний час, щоб піти на компроміс або зустріти свою людину. В цей період буде багато знайомств як особистих, так і ділових. Спільні поїздки у червні і серпні зміцнять відносини або дадуть новий виток почуттям. Цілий рік буде високий шанс зачати дитину, якщо ви цього не хочете, то потурбуйтеся про контрацепцію.

Фінанси

З січня по квітень будуть активно вирішуватися спірні моменти з нерухомості. 2021 рік порадує зростанням доходів і акцій. Скорпіони можуть розраховувати на великі доходи в лютому, травні, серпні та жовтні. Вдалі пропозиції нерухомості з'являться в лютому, березні і травні. Орендні питання і ремонти постарайтеся закрити в першому кварталі, як і покупки речей для облаштування будинку.

Самоосвіта

Січень, липень, вересень і грудень допоможе здійснити вашу давню мету - вивчити нарешті іноземну мову. Також цей період буде допомагати вам в подорожах, підвищенні кваліфікації, написанні книги або навчальних матеріалів, реклами й просуванні вас. Активізуються листування або спори з приводу повторного шлюбу, родичів з боку чоловіка, здоров'я або роботи батьків. У цей період підвищується інтерес до освіти, релігії, філософії, закону, до культури та історії зарубіжних країн. Можливо, ви захочете дослідити генеалогічне дерево вашого роду.

Здоров'я/небезпека

Проблеми зі здоров'ям можуть початися з грудня 2020 року, тому рекомендується здати всі аналізи і пройти обстеження у січні. Також погане самопочуття може бути в березні-квітні, у цей період максимально поберегти себе і відмовитися від спиртного.

СТРІЛЕЦЬ

2021 - чудовий період для набуття нових знань та навичок роботи в сфері IT, маркетингу, продажів, письменства, нетворкінгу і будь-яких інших ділових комунікацій. Спілкування і подорожі стануть більш інтенсивними, ваше коло знайомств розшириться, сприяючи обміну ідеями та інформацією. Можливо, ви захочете написати книгу, статтю, курс навчання, створити онлайн школу або ж ви вирішите продовжувати освіту або розширити нинішній курс навчання. В цьому році потрібна інформація і потрібні люди самі вас будуть знаходити за умови, що ви перебуваєте в потоці знань, інформації, вмієте правильно ставити цілі і доводити почате до кінця. Тут вам допоможе правильний тайм-менеджмент і практики медитації. Те ж буде і з оформленням документів - потрібні люди опиняться на місці і вирішать всі без зволікань, чи знайдеться людина, яка допоможе в цій справі. Плодючий час для людей інтелектуальної праці, ЗМІ, перекладачів та посередників.

Бізнес/кар'єра

У першій половині року можуть бути неприємності і інтриги на роботі, знервована неспокійна обстановка, втрата роботи або зниження зарплати. Отримати вигідну роботу або цікаві пропозиції можна буде в квітні, липні і серпні. Продуктивні відрядження і корисні зв'язки зі співробітництва чекайте в травні-червні. Якщо ви працювали активно і вирішували проблеми перші півроку, то серпень і вересень принесе успіх у роботі та бізнесі - сміливо плануйте, наприклад, затвердження проекту або видання книги.

Любов/сім'я

З січня по березень вам будуть заважати домашні клопоти, різного роду занепокоєння, негативна інформація, пов'язана з дітьми або членами сім'ї. Також несприятливий період для навчання дітей, розваг і захоплень будь-якого роду. З березня по липень велика ймовірність зіткнутися із зрадою партнера або самому бути вирахуваним. У цей період можуть бути сварки по справі і без, скандали в сім'ї, з родичами, спори з приводу поділу майна, конфліктні ситуації з нерухомості з партнером або посередником. У квітні, серпні та листопаді ймовірні сильні почуття, перспективні знайомства і закоханість.

Фінанси

З початку року і до квітня можуть бути надмірні витрати на дітей, розваги, ігри, вечірки, захоплення, а також втрати на невдалих угодах, ставках та азартних іграх. У червні, серпні, листопаді-грудні буде діяти аспект вдалих рішень, за допомогою яких ви зможете зробити прибуткові інвестиції і отримати великий прибуток. Або це будуть разові акції з допомогою хитрих грошових схем. Також можете скористатися допомогою партнера, спонсора.

Самоосвіта

Протягом усього року у вас будуть можливості щоб освічуватися, подорожувати і підвищувати свою кваліфікацію. Лише справжній майстер приділяє увагу деталям і промальовує всі штрихи. Більшість йде по шляху найменшого опору. Працювати якомога менше, а отримувати більше - ось девіз сьогоднішнього часу. Чи варто дивуватися, що навколо так багато невдах? Адже переможці сповідують зовсім інший принцип. Якщо ви хочете стати номером один у своїй області, пірнайте в саму глибину інформації. У глибину своєї професії. У глибину своєї особистості.

Здоров'я/небезпека

Січень-березень, травень-червень можуть бути критичними в плані здоров'я. В цей час можуть загостритися хронічні захворювання, а також високий ризик вірусних інфекцій. У ці періоди побережіть себе, будьте обережні за кермом і в поїздках.

КОЗЕРІГ

У 2021 з'являться можливості істотно поліпшити своє матеріальне становище. Ви зможете закласти матеріальну базу для подальшого процвітання мінімум на 2 роки, максимум - 29 років. Слід використовувати всі можливості, які в цей час надає життя, особливо у сферах виробництва, мистецтва, ручної праці, тобто з тими сферами, де можна щось створювати, будувати своїми руками або руками вашої команди. В цьому році вам не потрібно чекати, а треба самому брати ініціативу та діяти, наприклад, просити підвищення зарплати. Можливо, ви перебільшуєте свої фінансові можливості або положення, щоб справити враження на оточуючих, - ця схильність спонукає вас до покупок непотрібних предметів розкоші та інших речей для "видимого" підвищення вашого статусу. Така нерозумна фінансова поведінка призведе ваше положення до великих фінансових втрат, звуження доходів і банкрутства. Потенційної фінансової катастрофи можна уникнути, якщо ви знайдете спосіб, як зберегти і куди інвестувати кошти. Ваші доходи зростуть завдяки наполегливій роботі і бажанню піти заради неї на деякі жертви. Ваша поведінка і погляди щодо того, як слід розпоряджатися грошима, матимуть велике значення. Якщо ви зневажаєте взаєминами з людьми, ваші зв'язки і нетворкінг можуть порушитися. Готовність змінити своє ставлення до фінансів піддасться випробуванню. Але ще важливіше те, що вам потрібно чітко визначити пріоритети і встановити систему цінностей.

Бізнес/кар'єра

Рік почнеться з можливостей для додаткових заробітків і для справ неоподатковуваних податком, можливості приховати свої доходи і перевести гроші в офшори. Пропозиції вигідної роботи будуть з кінця лютого, травні-червні і вересні. У цьому році ви зможете трансформувати свої таланти і навички в гроші. Відрядження плануйте на березень, травень і серпень.

Любов/сім'я

З січня може бути неспокійна обстановка в сім'ї, і вам захочеться потонути в ілюзіях пристрасті на стороні. До середини березня ви будете захоплені романтичними розвагами, бажанням відвідувати світські заходи і вечірки. Але можливі й неприємності в любовній сфері, сварки з дітьми або коханими через нестриманість, нетерпимість, ревнощі, грубість. У жовтні-листопаді велика ймовірність зіткнутися з обманом у питаннях партнерства, у листопаді відбудеться розрив. Цікаві знайомства можуть бути з березня по липень в поїздках, відрядженнях, конференціях та освітніх заходах, виставках, закладах громадського харчування та спортивних клубах або марафонах.

Фінанси

В цьому році вам потрібно берегти особисте майно, так як багато бажаючих його відібрати, починаючи від прихованих ворогів і закінчуючи вашими співмешканцями. У лютому, липні-серпні можливий обман і крадіжка. У липні-серпні можливі витрати на юридичні послуги та судові процеси. Приплив фінансів імовірний в січні-лютому, липні та жовтні-листопаді. Для моніторингу та інвестицій у нерухомість підійде березень-квітень.

Саморозвиток

У цьому році ви зможете знайти новий навик, змінити кваліфікацію або вдосконалити свою майстерність у вашій справі. Для цього підійде період навчання березень-квітень, червень і серпень. Також у ці періоди будуть ефективні тренінги, духовні практики і подорожі. Для самопрезентації, виступів і творчої роботи підійде травень. За натхненням вирушайте в відокремлений відпочинок в санаторій або за кордон у жовтні-грудні.

Здоров'я/небезпека

Травмонебезпечним періодом буде березень-квітень, липень. У червні сприятливо проводити обстеження і отримати рекомендації з приводу лікування. Також у ці періоди великі ризики аварій на підприємстві або виробництві.

ВОДОЛІЙ

У 2021 вам належить безперервна боротьба з самим собою. Труднощі, завдання, рішення, які ви переживете вплинуть на подальші 29 років і дадуть новий виток історії. Неважливо, який це стосується сфери - трансформація себе і своїх звичок, реорганізація вашої фірми, довгострокові зобов'язання перед кимось або чимось. Після того як ви звинуватите у всьому власне дитинство, оточуючих, батьків і життєві обставини, настане момент істини, який полягає в тому, що ви маєте зараз результати ваших діянь і нарікати слід тільки на себе. Якщо в минулому не вдавалося підтримувати здоров'я і фізичну форму, зараз обставини змусять вас пошкодувати про це. Якими б не були ситуації цього періоду, вони зажадають вашої особистої уваги. Справляйтеся з ними самостійно, приймайте рішення особисто і швидко. Вершиною нагороди за правильні дії і здорові звички стане те, що ви підійдете до кінця цього року більш зрілою, досвідченою і "прокачаною" особистістю, ясно представляє свої цілі та шлях їх досягнення. Дисципліна розуму, таймменеджмент і ранній підйом вам в допомогу. Приготуйтеся до того, що, якщо ви придбаєте щось цінне, заради нього доведеться принести якусь жертву. Рухайтеся вперед поступово, пам'ятайте про помірність і спокій, і це принесе вам успіх. Завдання цього року: зупинитися, задуматися, переосмислити, розрахувати все, взяти на себе відповідальність, відмовитися від старого і знайти нові рішення, спираючись вже на отриманий досвід.

Бізнес/кар'єра

Ваш рік може розпочатися з пошуку натхнення, поїздок, відпочинку закордоном або відходу в себе і свої проблеми. У січні виявляться ваші приховані вороги, можуть бути будь-які обмежуючі обставини і вирішення справ з правоохоронними органами. Можливо, і ви за кимось пильно спостерігаєте і ведете приховану діяльність. У квітні-червні вірогідні обмани, невизначеності в робочих процесах, інтриги і звільнення працівників. Чудовим періодом для пошуку нової роботи буде червень і липень, а домогтися підвищення посади можна буде у вересні та жовтні.

Любов/сім'я

Січень, березень-червень будуть насиченими у плані відносин і закоханостей. У січні - таємні захоплення та агонія кохання, в березні - в поїздках, в червні - ймовірність службових романів. А ось у липні-вересні пора подумати про сімейні стосунки і домовленості, буде можливість створити свою сім'ю або налагодити сформовані відносини в шлюбі. Для зачаття підійде період з лютого по травень.

Фінанси

Березень, серпень, вересень-жовтень періоди, коли можна схопити удачу в справах, які пов'язані з фінансами бізнесу, з грошима інших людей, а також зі страховками, спадковими справами, податками. Період сприяє фінансовим спекуляціям, вкладення грошей в спільні підприємства, розподілу прибутку, об'єднання капіталу. Прибуток можливий через використання особистих контактів, а також через любовні зв'язки. Березень-квітень підійдуть для комерційної діяльності, продажу/купівлі автомобілів і видавничих справ.

Саморозвиток

З липня по жовтень прекрасний час, щоб розширити свою свідомість і зайнятися навчанням. У ці періоди також ефективно проводити рекламні кампанії, піар, роботу зі ЗМІ, вирішувати іноземні питання і звертатися в суди. Гарний час для політичної діяльності, навчання, підвищення кваліфікації, стажування за кордоном, наукових досліджень і розробок.

Здоров'я/небезпека

Здоров'я Водоліїв у 2021 році потребуватиме пильної уваги цілий рік. Особливу увагу приділіть кісткам, хребту, зубам, шкірі і волоссю, щоб не посивіти раніше часу. У липні-серпні рекомендується пройти повний мед огляд і здати аналізи.

РИБИ

2021 - рік підведення підсумків та виправлення помилок. Якщо ви правильно зрозумієте завдання цього періоду, то вам нічого не загрожує. Але якщо станеться щось неприємне - хвороба, травма, переслідування, вигнання з певних кіл, цькування або інше, - слід задуматися про те, які борги дають про себе знати, що було зроблено не так, і постаратися виправити помилки. Відмова у проханні про допомогу іншим може обернутися для вас не найкращим чином. Або ви потрапите в ситуацію, з якої не будете бачити вихід, відчуєте себе загнаним у кут. Завдання цього року - духовне прокачування себе, пошук натхнення, розвиток інтуїції, поїздки пов'язані з духовними практиками і благодійність у будь-яких проявах. Також буде можливість іммігрувати або переїхати в інше місце, більш сприятливе для вас. Можливо, пожити деякий час у самоті для осмислення і натхнення. У вас може відкритися внутрішнє бачення, проявитися приховані таланти, з'явитися потяг до духовного вдосконалення. На багато речей ви станете дивитися по-іншому.

Бізнес/кар'єра

У січні матеріальні нагороди та інші визнання ваших заслуг виступлять на перший план, ви можете стати більш агресивним у прагненні отримати фінансову компенсацію за свою роботу в різних сферах. У квітні, вересні та грудні ваші справи в бізнесі підуть вгору, головне, не боятися йти на ризик. Перестановка кадрів, проблеми із замовленнями і звільнення можуть припасти на червень-липень.

Любов/сім'я

З січня по квітень можуть бути неприємності, негативна інформація з боку або з приводу ваших родичів, так само зради, наклеп і обмани. Лютий, червень, серпень, жовтень - сприятливі для того, щоб зустріти свою людину і побудувати з нею стосунки. У червні і вересні можуть бути несамовиті скандали з коханими, в родині або з партнерами по бізнесу.

Фінанси

З початку року ви побажаєте розібратися з рахунками, сплатити борги, підсумувати активи і доходи. Пошуки додаткових способів обернуться успіхом. До травня успішною буде покупка автомобіля або обладнання. Якийсь покровитель вам надасть допомогу в інвестиції або придбанні.

Саморозвиток

2021 рік відмінно підійде для подорожей і пізнання себе. У лютому, квітні і жовтні сміливо вирушайте в далекі країни і теплі краї. Також цей період підійде для навчання і підвищення кваліфікації, вивчення мов за кордоном.

Здоров'я/небезпека

Січень-березень високий ризик ДТП і поганого самопочуття через високу ступінь депресії і нервозності. Також побережіть себе і не ризикуйте в липні та жовтні.

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