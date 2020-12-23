Гороскоп 2021 для Стрільця: що зміниться для вас у коханні, фінансах і кар'єрі

Гороскоп 2021 для Стрільця розповість про можливості, перспективи, шанси, ризики і небезпеки, які можуть підстерігати цей вогняний знак у рік білого металевого Бика. Астролог назвала найщасливіші та не дуже добрі періоди 2021-го для розвитку в таких найважливіших життєвих сферах, як любов, сім'я, кар'єра, фінанси, саморозвиток.

Гороскоп на 2021 рік для Стрільця склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Вона рекомендує дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на 2021 рік працює ефективніше.

"2021 - чудовий період для набуття нових знань та навичок роботи в сфері IT, маркетингу, продажів, письменства, нетворкінгу і будь-яких інших ділових комунікацій. Спілкування і подорожі стануть більш інтенсивними, ваше коло знайомств розшириться, сприяючи обміну ідеями та інформацією. Можливо, ви захочете написати книгу, статтю, курс навчання, створити онлайн школу або ж ви вирішите продовжувати освіту або розширити нинішній курс навчання", - прогнозує Аріна.

На думку фахівця, у наступному році потрібна інформація та потрібні люди самі вас будуть знаходити за умови, що ви перебуваєте в потоці знань, інформації, вмієте правильно ставити цілі та доводити почате до кінця. Тут вам допоможе правильний тайм-менеджмент і практики медитації. Те ж буде і з оформленням документів - потрібні люди опиняться на місці й вирішать усе без зволікань, чи знайдеться людина, яка допоможе в цій справі.

Цей період буде плідним для людей інтелектуальної праці, ЗМІ, перекладачів та посередників.

Бізнес/кар'єра

У першій половині року можуть бути неприємності й інтриги на роботі, знервована неспокійна обстановка, втрата роботи або зниження зарплати. Отримати вигідну роботу чи цікаві пропозиції можна буде у квітні, липні та серпні. Продуктивні відрядження і корисні зв'язки зі співробітництва чекайте в травні-червні.

"Якщо ви працювали активно і розв'язували проблеми перші пів року, то серпень і вересень принесе успіх у роботі та бізнесі - сміливо плануйте, наприклад, затвердження проекту або видання книги", - пише Аріна Артуровна.

Любов/сім'я

З січня по березень вам будуть заважати домашні клопоти, різного роду занепокоєння, негативна інформація, пов'язана з дітьми або членами сім'ї. Також несприятливий період для навчання дітей, розваг і захоплень будь-якого роду. З березня по липень велика ймовірність зіткнутися зі зрадою партнера або самому бути розкритим. У цей період можуть бути сварки по справі та без, скандали в сім'ї, з родичами, суперечки з приводу поділу майна, конфліктні ситуації щодо нерухомості з партнером або посередником.

"У квітні, серпні та листопаді ймовірні сильні почуття, перспективні знайомства і натхненна закоханість", - додала експерт.

Фінанси/витрати

З самого початку року і до квітня можуть бути надмірні витрати на дітей, розваги, ігри, вечірки, захоплення, а також втрати на невдалих угодах, ставках та азартних іграх. У червні, серпні, листопаді-грудні діятиме аспект вдалих рішень за допомогою яких ви зможете зробити прибуткові інвестиції й отримати великий прибуток. Або це будуть разові акції за допомогою хитрих грошових схем. Також можете скористатися допомогою партнера, спонсора або піклувальника.

Самоосвіта

Протягом усього року у вас буде можливість, щоб освічуватися, подорожувати і підвищувати свою кваліфікацію. Лише справжній майстер приділяє увагу деталям і промальовує всі штрихи. Більшість йде шляхом найменшого опору.

"Працювати якомога менше, а отримувати більше - ось девіз сьогоднішнього часу. Чи варто дивуватися, що навколо так багато невдах? Адже переможці сповідують зовсім інший принцип. Якщо ви хочете стати номером один у своїй області, пірнайте в саму глибину інформації. У глибину своєї професії. У глибину своєї особистості", - радить астролог.

Здоров'я

Січень-березень, травень-червень можуть бути критичними в плані здоров'я. В цей час можуть загостритися хронічні захворювання, а також високий ризик вірусних інфекцій. У ці періоди побережіть себе, будьте обережні за кермом і в поїздках.

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